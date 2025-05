Mamy dla Was wyjątkową niespodziankę: bilety na środowy mecz reprezentacji Polski podczas turnieju Silesia Cup w katowickim Spodku. To niepowtarzalna okazja, by na żywo dopingować Biało-Czerwonych. Sprawdź, jak zdobyć wejściówki i przeżyj sportowe emocje razem z nami!

Zawodnicy reprezentacji Polski po wygranym ćwierćfinałowym meczu siatkarskiej Ligi Narodów z Brazylią w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP Sezon reprezentacyjny polskich siatkarzy wystartuje pod koniec maja od prestiżowego turnieju Silesia Cup 2025. To właśnie w Katowicach i Gliwicach Biało-Czerwoni rozegrają pierwsze mecze towarzyskie przed Ligą Narodów, która rusza już 11 czerwca. W Silesia Cup 2025 udział wezmą cztery drużyny narodowe: Polska, Bułgaria, Niemcy i Ukraina. Turniej potrwa trzy dni - 28 maja mecze odbędą się w katowickim Spodku, a 30 i 31 maja w PreZero Arenie w Gliwicach. Każdego dnia kibice będą mogli obejrzeć dwa spotkania, w tym zawsze jeden z udziałem Polaków. To nie tylko inauguracja sezonu, ale także pierwszy sprawdzian kadry Nikoli Grbicia w 2025 roku. Turniej ma pomóc selekcjonerowi w wyciągnięciu wniosków i ewentualnych korektach przed startem Ligi Narodów. Harmonogram Silesia Cup 2025: 28 maja (Katowice, Spodek): Bułgaria - Niemcy (16:00), Polska - Ukraina (19:00)

30 maja (Gliwice, PreZero Arena): Polska - Bułgaria (16:00), Niemcy - Ukraina (20:00)

31 maja (Gliwice, PreZero Arena): Bułgaria - Ukraina (16:00), Polska - Niemcy (20:00)