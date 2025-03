Kadra bez wielu gwiazd

Na liście 30 powołanych na VNL zawodników nie ma pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża. Serb nie zdecydował się na powołanie Mateusza Bieńka, Marcina Janusza, Łukasza Kaczmarka, Grzegorza Łomacza oraz Pawła Zatorskiego. Powodem ich nieobecności, jak poinformował trener, są kwestie zdrowotne oraz prywatne.

Są pewne prywatne sytuacje, są kwestie zdrowotne. Tak jest w przypadku Bienia, jest jedynym zawodnikiem, który w ostatnich trzech latach dwa razy nie dokończył sezonu z kadrą właśnie ze względów zdrowotnych. Oczywiście gra cały czas, gra teraz też w Lidze Mistrzów, będzie grał do samego końca sezonu, dlatego zdecydowałem się dać mu wolne lato, szczególnie że musi uważać na swoje zdrowie - mówił Grbić i podkreślił, że w podobnej sytuacji jest Marcin Janusz, którzy ma za sobą bardzo trudne sezony, które odbiły się na jego zdrowiu.

Uważam, że za nim naprawdę długi i trudny rok, i czasami lepiej, jeśli nie jesteś w swojej głowie w 100 proc. gotowy, aby kontynuować taką ilość pracy, jaką mamy w kadrze - ponieważ ciągle podróżujemy, jesteśmy z dala od rodziny - zrobić sobie przerwę. To samo tyczy się Zwierza i Grega. Greg dopiero co został ojcem po raz drugi. To są sytuacje, które chciałem wziąć pod uwagę i dlatego zorganizować sezon w ten sposób - wyjaśnia Grbić.

Brak powołania dla tych zawodników nie oznacza, że nie pojadą oni na rozpoczynające się 12 września na Filipinach mistrzostwa świata.

Kapitan z drużyną, powrót Szymury

Do dyspozycji trenera będą natomiast pozostali medaliści igrzysk, na czele z kapitanem Kurkiem i jednym z liderów zespołu z Paryża Leonem. Na liście znaleźli się również Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Bołądź.

Do szerokiej kadry wraca natomiast przyjmujący Rafał Szymura, który rozegrał bardzo dobry sezon w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle. Na liście znalazło się również siedmiu debiutantów - Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny, Kajetan Kubicki, Aliaksiej Nasewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak i Jordan Zaleszczyk.

Jest to świetna okazja, aby dać szansę innym zawodnikom na ich pozycji, aby się zaprezentowali, zobaczyli, jak to wygląda i rozegrali kilka meczów, żebyśmy mogli ocenić co potrafią i czy mają przed sobą przyszłość w reprezentacji, czy nie. Więc to też jest jeden z powodów - wyjaśnia Nikola Grbić w rozmowie z portalem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Trener kadry podkreślił, że chce dać szanse gry jak największej liczbie zawodników. Jeśli niektórzy z nich nie pojadą na VNL, to na pewno otrzymają szansę gry w meczach towarzyskich w Katowicach i Gliwicach. Pewnie będą zawodnicy, którzy nie zagrają w oficjalnym meczu VNL, inni zagrają w jednym tygodniu, inni będą grać przez dwa, a jeszcze inni może zostaną do końca, tego jeszcze dokładnie nie wiem - przyznał Grbić. W dużej mierze to, kto będzie grał, będzie zależało od dyspozycji zawodników. Przedstawiłem listę, ale powtarzam jest to lista dla zawodników, aby wiedzieli, czy na niej są, czy nie oraz dla dziennikarzy, aby mogli spekulować, dlaczego i komentować moje wybory - dodaje Grbić.

Inna kadra, te same cele

Polscy siatkarze mają przed sobą dwa wyzwania w tym sezonie. Pierwszy to Liga Narodów, a później we wrześniu mistrzostwa świata na Filipinach. Mimo że wśród 30 powołanych graczy brakuje siatkarzy, którzy przez ostatnie lata stanowili trzon kadry, to cele na ten sezon się nie zmieniają.

Polska zawsze jedzie po medal. Nieważne przeciwko komu ma zagrać, ani kto jest składzie. Myślę, że poziom i jakość zawodników, jakich Polska ma teraz jest o wiele lepsza, niż w wielu innych zespołach. To zasługa PlusLigi i - moim zdaniem - bardzo dobrej pracy wykonywanej z młodzieżą. Wielu zawodników rozwija się w najlepszy możliwy sposób, widziałem wielu interesujących graczy U19 i U21 - podkreślał Grbić.

Serbski trener wskazał, że choć cel będzie ten sam, to drużyna będzie miała sporo pracy do wykonania podczas treningów i meczów. Przetestujemy nowych zawodników i mam nadzieję, że koniec końców efekt będzie taki sam, jak podczas poprzednich trzech sezonów, czyli że z każdego turnieju wrócimy z medalem, jak zawsze - mówi Nikola Grbić.

Z racji braku powołania dla Marcina Janusza i Grzegorza Łomacza spore zmiany zajdą na bardzo ważne pozycji - na rozegraniu.

Oczywiście to niemożliwe, aby nie było ryzyka czy momentów, w których pewne rzeczy nie pójdą tak, jakbym chciał. Ale to jest jedyny czas, kiedy mogę dokładnie zrozumieć jak bardzo i do jakiego momentu ci zawodnicy są w stanie pójść do przodu. Bo jeśli za każdym razem, gdy coś będzie szło nie tak, będzie ktoś, kto wejdzie za ciebie, to prawdopodobnie będziesz nadto chroniony i nigdy nie rozwiniesz się w taki sposób, w jaki mógłbyś się rozwinąć - zaznaczył trener.

Zwrócił też uwagę na pozycję libero. Nie wspomniałem o "Zatim", ale w jego przypadku to była sytuacja, w której chciałem dać Piwko szansę, aby w końcu wziął na siebie odpowiedzialność związaną z byciem pierwszym libero. Co by było, jeśli miałby przy sobie "Zatiego"? Byłaby to dokładnie ta sytuacja, o której przed chwilą powiedziałem, że chciałbym jej uniknąć. "Zati" miał również problemy z biodrem i przeszedł operację. Oczywiście nadal nie wiemy, jak przebiegnie do końca rehabilitacja. Ale jego operacja, to nie jedyny powód, ponieważ myślę, że byłby w stanie wrócić i być gotowy na zakończenie VNL albo na mistrzostwa świata, ale postanowiłem nie umieszczać go na liście, też z tego powodu - zaznacza w rozmowie z portalem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Nikola Grbić.

Początek szlifowania formy w Spale

Pierwsze zgrupowanie rozpocznie się w Spale 29 kwietnia. Polska reprezentacja przed rozpoczęciem rywalizacji w Lidze Narodów rozegra mecze towarzyskie w Katowicach i Gliwicach, jednak nie podano jeszcze przeciwników i dat tych spotkań. Biało-czerwoni zmagania w Lidze Narodów, w której rok temu uplasowali się na trzecim miejscu, rozpoczną 11 czerwca turniejem w chińskim Xi'an. Najważniejszą imprezą, która ich czeka w tym roku, są mistrzostwa świata na Filipinach, które odbędą się w dniach 12-28 września.

Szeroka kadra reprezentacji Polski siatkarzy na sezon 2024

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda, Łukasz Kozub, Kajetan Kubicki;

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Rafał Szymura, Aleksander Śliwka;

Środkowi: Sebastian Adamczyk, Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba, Jordan Zaleszczyk;

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Bartosz Kurek, Aliaksiej Nasewicz, Kewin Sasak;



Libero: Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny, Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak.