Luka Doncić jest w szoku, Anthony Davis rzekomo nic nie wiedział, podobnie jak LeBron James. Dawno w NBA nie doszło do tak zaskakującej wymiany między klubami dwóch graczy takiego formatu. Słoweniec Doncić przenosi się z Dallas Mavericks do Los Angeles Lakers w zamian za Davisa.

Luka Doncić (z lewej) i Anthony Davis zamieniają się klubami / ADAM DAVIS / PAP/EPA

Przejście słoweńskiego koszykarza Luki Doncicia z Dallas Mavericks do Los Angeles Lakers w zamian za Anthony'ego Davisa wywołało szok - podały amerykańskie media.

Transakcję ogłoszono krótko po meczu w Nowym Jorku miejscowych Knicks z Lakers. Do zwycięstwa 128:112 poprowadził gości słynny LeBron James, notując triple-double, czyli dwucyfrowe najważniejsze statystyki: 33 punkty, 11 zbiórek i 12 asyst.

W składzie "Jeziorowców" zabrakło Davisa, który doznał kontuzji brzucha. "Bez AD (Anthony'ego Davisa - red.) musimy grać bardziej zespołowo, bo wiemy, że grając indywidualnie nie damy rady" - mówił po meczu James.

Jak się okazało, wymiana Doncicia na Davisa była całkowitym zaskoczeniem nie tylko dla drużyny Lakers, ale i dla... samych zainteresowanych.

"Według osób w szatni Lakers, które nie są upoważnione do wypowiadania się publicznie, transakcja była całkowitym szokiem" - poinformował "Los Angeles Times". Reporter ESPN Shams Charania, który ujawnił transakcję, twierdził, że "umowę negocjowano w tajemnicy". "LeBron James nie miał żadnych podejrzeń, Anthony Davis też nie, a powiedziano mi, że Luka Doncic wciąż jest w szoku" - oświadczył Charania.

25-letni Doncić, wybrany w drafcie w 2018 roku przez Atlanta Hawks, trafił od razu do Dallas Mavericks. W poprzednim sezonie poprowadził ich aż do wielkiego finału, w którym przegrali z Boston Celtics. W obecnych rozgrywkach notował średnio na mecz 28,1 pkt, 8,3 zbiórek i 7,8 asyst, ale często trapią go kontuzje i zagrał tylko w 22 z 49 meczów Mavericks. Od świąt Bożego Narodzenia leczy kontuzję łydki.

Pod koniec sezonu Słoweniec miał przedłużyć kontrakt z klubem z Teksasu za ponad 300 mln dolarów.

Starszy o sześć lat Davis dołączył do Lakers w 2019 roku, z którymi zdobył tytuł mistrzowski w 2020. Dziewięć razy został wybrany do Meczu Gwiazd. Od początku sezonu notował średnio na mecz 25,7 pkt, 11,9 zbiórek i 3,4 asyst.

Według ESPN umowa między Lakers i Mavericks obejmuje również przejście do Dallas niemieckiego środkowego Maxa Christiego oraz prawo wyboru w pierwszej rundzie draftu w 2029 roku, podczas gdy Maxi Kleber i Markieff Morris dołączą do zespołu z Kalifornii.