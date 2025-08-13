Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowali 17-latka z Ukrainy, któremu zarzuca się akty dywersji. Z ustaleń służb wynika, że nastolatek umieszczał na budynkach i pomnikach banderowskie flagi i hasła propagujące ideologię nazistowską. Premier Donald Tusk przekazał, że Ukraińca zwerbowały obce służby.

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Domostawie; pomnik ten - jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński - został zdewastowany przez 17-letniego Ukraińca / Darek Delmanowicz / PAP

W środę na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po serii spotkań liderów państw w sprawie wypracowania pokoju w Ukrainie premier Donald Tusk podkreślił, że wzbudzanie konfliktów i niechęci między Ukraińcami i Polakami to bardzo często wynik działań obcych służb.

Dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji - poinformował premier, podkreślając, że to nie jest pierwszy taki przypadek. Dodał, że działania zatrzymanego polegały m.in. na umieszczaniu wrogich napisów i malunków na pomnikach - "obraźliwych, upokarzających i uderzających w naszą godność". Zaznaczył, że zwerbowały go obce służby.

Szef polskiego rządu podkreślił, że Rosjanie, organizując w Polsce dywersje, liczą na to, że Polskę i Ukrainę będzie można skonfliktować.

Ukrainiec zdeastował pomnik Rzezi Wołyńskiej

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński sprecyzował we wpisie na platformie X, że zatrzymanym przez ABW jest 17-letni obywatel Ukrainy.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską. Swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw, gdzie w ubiegłym tygodniu 17-latek znieważył pomnik Rzezi Wołyńskiej, malując na nim banderowską flagę oraz napis 'Chwała UPA' w języku ukraińskim" - napisał. Zaznaczył, że obecnie z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe, a postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Krajowa.

Celem Ukraińca było wzniecenie napięć

O tej samej sprawie poinformował w środę na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, podkreślając, że działania zatrzymanego miały na celu wzniecanie napięć między Polakami i Ukraińc