PKO Bank Polski, E.Wedel, Coca-Cola, Rossmann, IKEA, Media Expert, Oshee, Ziaja, Action i Lidl - to tylko część marek, które znalazły się w gronie 60 nominowanych w 5. polskiej edycji rankingu Best Brands Poland, organizowanego przez Group One i NIQ. W każdej z sześciu kategorii konsumenci wyłonili TOP 10 marek, które powalczą o tytuł „Oscarów Marketingu”. Laureatów poznamy 7 maja podczas finałowej gali Best Brands Awards 2026.

/ Materiały prasowe

TOP 60 najsilniejszych marek na polskim rynku, które znalazły się w rankingu Best Brands Poland 2026 i powalczą o nagrody Best Brands Awards, wyłoniono na podstawie kompleksowego badania realizowanego przez NIQ, jednego z globalnych liderów analityki danych. W tegorocznej edycji przeanalizowano 400 marek z 40 kategorii produktowych. O ich pozycji w rankingu, zgodnie z jego unikalną metodologią, decydują dwa kluczowe wskaźniki: "Share of Wallet", odzwierciedlający realny sukces rynkowy marki w Polsce, oraz "Share of Soul", pokazujący, które z nich zdobyły zaufanie, uznanie i sympatię konsumentów. W badaniu udział wzięło 8000 polskich konsumentów, pełniących rolę niezależnego jury Best Brands Poland.

- Przez ostatnie pięć lat obserwowaliśmy, jak dojrzewa polski rynek, a wraz z nim ewoluuje nasz ranking. Od pierwszej edycji Best Brands Poland kładziemy ogromny nacisk na to, by nagrody te były możliwie najbardziej obiektywnym zwierciadłem relacji między marką a konsumentem. Tegoroczna lista nominowanych to nie tylko zestaw liderów sprzedaży, ale przede wszystkim marek, które w dobie ogromnej zmienności potrafiły utrzymać autentyczny dialog z odbiorcą i stać się częścią jego codzienności - podkreśla Marek Żołędziowski, współzałożyciel i prezes Group One, największej polskiej grupy MarTech, inicjatora badania, rankingu i gali Best Brands na polskim rynku.

Tegoroczne kategorie "Oscarów Marketingu" i ich nominowani

Ranking najsilniejszych marek w Polsce tworzy po 10 nominowanych w każdej z 6 kategorii nagrodowych, które co roku odpowiadają zmieniającemu się krajobrazowi konsumenckiemu i aktualnym trendom. Obok dwóch kategorii dobrze znanych z poprzednich edycji - Best Overall Brand, czyli głównej nagrody obecnej we wszystkich krajach, w których organizowany jest ranking, oraz Best Polish Brand, wyróżniającej najsilniejsze marki o polskim rodowodzie - pojawiły się cztery nowe: Best Home & Living, Best Selfcare & Wellbeing, Best Retail Experience i Best Marketing Communication.

- Tegoroczne badanie Best Brands Poland 2026 pokazuje, że polski konsument funkcjonuje dziś w logice równoległych potrzeb. Jest jednocześnie pragmatyczny i emocjonalny, ostrożny i wymagający, lokalny i otwarty na globalne marki. W praktyce oznacza to, że o sile marki nie decydują już wyłącznie cena czy rozpoznawalność, ale zdolność do budowania zaufania i trwałej obecności w codziennych wyborach Polaków. Tegoroczne wyniki potwierdzają również prymat codzienności nad wyjątkowością. W 2025 roku konsumenci wybierali marki, które są niezawodne, użyteczne i dobrze odpowiadają na ich realne potrzeby. To znajduje odzwierciedlenie w liście nominowanych marek naszego rankingu - komentuje Barbara Lewicka, Brand & Media EEMEA Lead, NIQ.

Jedną z nowych kategorii nagrodowych 5. edycji Best Brands Poland jest Best Home & Living, w której wśród nominowanych znalazły się marki: Action, Bosch, Castorama, Dulux, IKEA, Leroy Merlin, Magnat, Pepco, Philips i Samsung. To właśnie one, zdaniem konsumentów, najlepiej odpowiadają na potrzebę tworzenia domu jako miejsca komfortu, relacji i codziennego dobrostanu. Aż 70% Polaków deklarowało, że dom jest ich azylem, a lista nominowanych pokazuje, jak różne są ścieżki realizacji tej potrzeby — od wyposażenia i remontu po technologię i dostępne rozwiązania do personalizacji przestrzeni.

W TOP 10 kategorii Best Selfcare & Wellbeing znalazły się marki: Big-Active, Eveline, Herbapol, Neboa, Nivea, OnlyBio, Oshee, Tołpa, Ziaja i Żywiec Zdrój. Każda z nich pokazuje, że wellbeing staje się dziś elementem codzienności, a nie luksusem. Selfcare przestaje być skomplikowanym rytuałem i coraz częściej przyjmuje formę prostych, dostępnych na co dzień wyborów - od pielęgnacji po nawodnienie i napoje funkcjonalne. Obecność marek takich jak Oshee czy Żywiec Zdrój potwierdza, że konsumenci coraz szerzej definiują troskę o siebie, włączając do niej również codzienne nawyki wspierające dobre samopoczucie.

Kategoria Best Retail Experience jest wyrazem trendu, w którym doświadczenie zakupowe staje się jednym z kluczowych kryteriów wyboru sklepu — obok ceny i asortymentu. Konsumenci oceniali całą ścieżkę zakupową: od wejścia do sklepu, przez intuicyjność nawigacji, kompetencje obsługi i aplikację lojalnościową, aż po doświadczenie przy kasie. W gronie nominowanych znalazły się marki: Action, Biedronka, Castorama, Hebe, IKEA, Leroy Merlin, Lidl, Media Expert, Rossmann i RTV Euro AGD. Zdaniem badanych to właśnie one najskuteczniej łączą technologię, czytelną przestrzeń i jakość obsługi w doświadczenie, które wykracza poza sam zakup.

W czwartej nowej kategorii, Best Marketing Communication, w TOP 10 znalazły się marki: Apple, Coca-Cola, InPost, Lipton, Lubella, Media Expert, Nivea, Rossmann, Samsung i Tarczyński. To marki, które mają jedno wspólne: rozpoznawalny i spójny głos. Nie chodzi wyłącznie o budżet mediowy, ale o to, że konsumenci, słysząc lub widząc komunikację, od razu łączą ją z konkretną marką. To efekt konsekwentnie prowadzonych strategii komunikacji 360, kreatywności oraz umiejętności budowania wyróżnialności w codziennym kontakcie z odbiorcą.

Kategoria Best Polish Brand to wyraz polskości 2.0 - łączenia tradycji z nowoczesnym doświadczeniem, co według konsumentów udało się takim markom jak: E.Wedel, InPost, Lajkonik, Lubella, Ludwik, Piątnica, PKO Bank Polski, PZU, Tarczyński i Tymbark. Nominowane do "Oscarów Marketingu" rodzime marki przestały wygrywać wyłącznie sentymentem - dziś wygrywają także innowacją, jakością i odwagą w budowaniu doświadczeń. Badani dostrzegli, że dzięki tym markom polskie DNA staje się synonimem jakości i pewności siebie.

Nagroda w kategorii Best Overall Brand to wyraz uznania dla siły marek, które stały się trwałym elementem codzienności konsumentów. Wśród nominowanych znalazły się: InPost, Lay’s, Lipton, Lubella, Nivea, Piątnica, Samsung, Tarczyński, Winiary i Żywiec Zdrój. W dobie rynkowej niepewności konsumenci szukają marek, na których mogą polegać w każdej sytuacji i to właśnie pokazuje TOP 10 tej kategorii. Najsilniejsza marka to dziś często ta, której brak zostałby zauważony natychmiast, bo stanowi fundament codziennych wyborów i rutyn.

Polish Momentum. The time is now!

Wręczenie "Oscarów Marketingu" laureatom rankingu Best Brands Poland nastąpi 7 maja 2026 r. w Warszawie podczas uroczystej gali Best Brands Awards, która w tym roku odbędzie się w przestrzeniach Ufficio Primo. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło "Polish Momentum. The time is now!", które definiuje nową erę połączenia optymizmu konsumenckiego z korzystną sytuacją gospodarczą. Skok cywilizacyjny i gospodarczy ostatnich dekad jest faktem, dostrzeganym i komentowanym także poza Polską. Sami coraz częściej myślimy o Polsce nie jak o kraju, który ma doganiać innych, ale jak o kraju, który może wyznaczać własny kierunek. Widać to zarówno w biznesie, gdzie rośnie skala ambicji, inwestycji i innowacji, jak i w postawach Polaków.

- Po raz pierwszy od dawna mamy jednocześnie twarde dane, miękkie symbole sukcesu i pozytywną zmianę nastroju społecznego. To właśnie tworzy momentum. Zmienił się punkt odniesienia Polski - z kraju nadrabiającego zaległości stajemy się krajem, który współdefiniuje biznesową i technologiczną przyszłość Europy. Ta zmiana samoświadomości nie pozostaje bez konsekwencji dla marketingu i marek funkcjonujących na polskim rynku. Zmienia się bowiem nie tylko kontekst ekonomiczny, ale również kulturowy punkt odniesienia. Wśród nominowanych do nagród Best Brands Awards 2026 są marki, które potrafiły odpowiedzieć na tę zmianę w swoich strategiach - podkreśla Sylwia Chmielewska-Fryze, Marketing & Business Development Partner w Group One, odpowiedzialna za projekt Best Brands.

Inicjatorem i organizatorem rankingu Best Brands Poland jest Group One - największa polska grupa MarTech. Partnerem merytorycznym - NIQ oraz partnerem strategicznym Polsat Media i Interia. Partnerami Gali Best Brands Awards 2026 są: TikTok, Sarigato, Sataku, OOH!attention, adQuery, Multikino Media, RMF FM. Partnerem branżowym jest Polska Organizacja Reklamodawców. Wydarzenie objęły patronatem redakcje: Forbes, Forbes Women, Business Insider Polska, MMP, Magazyn Handel, Iberion.



