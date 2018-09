Od 23 maja 2019 roku, przez ponad trzy tygodnie, oczy całego futbolowego świata skierowane będą na Polskę – gospodarza Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć organizację turnieju, mogą wziąć udział w Programie Wolontariatu. Poszukiwane są osoby otwarte, pomocne, lubiące piłkę nożną, a także nowe wyzwania.

Elektroniczna rekrutacja potrwa do 31 grudnia / Materiały prasowe

Na stadionach w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Łodzi i Tychach, 24 zespoły z całego globu przystąpią do trzytygodniowej rywalizacji, która wyłoni najlepszych z najlepszych.

Jako gospodarz jednego z miast organizatorów turnieju zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby nasi goście czuli się w naszym mieście jak w domu. Liczymy, że pomogą nam w tym wolontariusze - osoby pełne energii i sportowej pasji. To szansa nie tylko za zdobycie nowych doświadczeń, ale przeżycie wspaniałej przygody i poznanie nowych ludzi, dlatego zachęcam wszystkich do udziału w tym turnieju - mówi Andrzej Dziuba prezydent Tychów.

Wszelkie podsumowania wydarzeń sportowych pokazują, że to właśnie wolontariusze są najbardziej zaufanym wsparciem, u którego kibice najczęściej szukają pomocy. Ich otwarta postawa, życzliwość, zaangażowanie i uśmiech, jakim obdarzają wszystkich wokół, wznoszą każdą imprezę na wyższy poziom. Zawsze bardzo się cieszymy, gdy czujemy, że wolontariusze są integralną częścią naszych projektów - mówi prezes PZPN, Zbigniew Boniek.



Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, a maj i czerwiec przyszłego roku to termin, w którym znajdziesz dużo wolnego czasu, nie wahaj się ani chwili i aplikuj do udziału w Programie Wolontariatu Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. To niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć "kuchnię" organizacji jednej z największych piłkarskich imprez na świecie, zdobyć cenne doświadczenie, zawiązać dziesiątki nowych znajomości oraz czerpać radość z pomagania innym.



Z wszystkich imprez, w których brałem udział, zabrałem do domu bagaż pełen cennych doświadczeń. Dziś trudno jest mi sobie wyobrazić lepszy sposób na inwestycję czasu, który poświęciłem na wolontariat. Spróbujcie sami, to może być przygoda Waszego życia - mówi jeden z naszych wolontariuszy, Jakub Łatkiewicz. Zawsze cieszę się, gdy mogę uczestniczyć w wolontariacie. Jeśli już wiesz, że chcesz dołączyć do naszego pozytywnie zakręconego grona, gratuluję decyzji! - wtóruje mu Aleksandra Popielska.



Zadaniami wolontariuszy będą: udzielanie informacji na stadionach, dworcach i lotniskach, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, animowanie kibiców na trybunach, pomoc w Biurze Prasowym czy w przeprowadzaniu ceremonii meczowych, asystowanie zespołom w roli opiekuna i tłumacza.

Elektroniczna rekrutacja potrwa do 31 grudnia. W styczniu i lutym 2019, w miastach gospodarzach, przeprowadzone zostaną rozmowy z kandydatami, a ostateczne wyniki rekrutacji, wraz z przydzielonymi stanowiskami, ogłoszone zostaną 28 lutego 2019 roku. Następnie w każdym z miast gospodarzy zorganizowane zostaną szkolenia przygotowujące do działań.

Zapisy oraz szczegóły dotyczące wolontariatu dostępne są na www.laczynaspilka.pl/wolontariat , a także na wolontariat.laczynaspilka.pl.

(mpw)