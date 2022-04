Pięć wielkich mistrzyń sportu – a wśród nich medalistki olimpijskie – weźmie udział w pierwszej tegorocznej odsłonie akcji "Mistrzynie w Szkołach" organizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak. 28 kwietnia w Świeciu w Kujawsko-Pomorskiem wielkie sportsmenki poprowadzą niezwykłą lekcję wychowania fizycznego dla poł tysiąca dziewcząt.

/ fot. Paweł Skraba /

To jest już kolejny rok projektu "Mistrzynie w Szkołach", który uwielbiam. Wierzę, że dzięki naszym nietypowym lekcjom, które są skierowane tylko do dziewcząt i prowadzone tylko przez dziewczyny, uczennice inaczej spojrzą na aktywność fizyczną i będą bardziej aktywne - mówi Otylia Jędrzejczak.

Na jej zaproszenie do Świecia przyjedzie wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w kajakarstwie Marta Walczykiewicz, polska wioślarka, srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich oraz mistrzyni świata i Europy Agnieszka Kobus-Zawojska, Joanna Jóźwik, lekkoatletka, medalistka mistrzostw świata i Europy, a także łyżwiarka szybka Andżelika Wójcik.

Każda z naszych mistrzyń ma swoją historię i każda już wiele osiągnęła w sporcie. Cieszę się, że razem możemy zachęcać dziewczyny do aktywności i pokazać im na swoim przykładzie, że sport daje wiele radości. I nie chodzi wcale o zawodowe uprawianie sportu, ale po prostu o to, by się ruszać dla zdrowia - dodaje Jędrzejczak.

/ foto. Paweł Skraba /

Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

Naszym celem jest pokazanie dziewczynom, że lekcja wf jest nie tylko zdrowa i bardzo potrzebna, ale przede wszystkim może być fajna. A do tego, poprzez wartości idące ze sportu, dziewczyny mogą także inaczej spojrzeć na siebie. W tej grupie wiekowej jest to szczególnie ważne. Naszym hasłem "Jestem sobą, Jestem Bella" podkreślamy, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Chcemy pokazać, że z ćwiczeń można czerpać radość i bawić się nimi - dodaje Jędrzejczak.

Pierwsza odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach" odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego pierwsza odsłona w 2022 roku także przez województwo kujawsko-pomorskie, miasto Świecie oraz powiat świecki. Samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz kolejny włącza się w ten projekt, bo "Mistrzynie w Szkołach" już po raz piąty odbędą się na Kujawach i Pomorzu.