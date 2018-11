W Warszawie zaprezentowano projekt o nazwie Retro Liga. Miłośnicy historii z grup rekonstrukcyjnych, którzy skupiają się głównie na kwestiach militarnych, zabrali się na poważnie za kwestie sportowe. I tak oto pięć zespołów: Lechia Lwów, Śmigły Wilno, WKS Grodno, WKS 37 PP Kutno oraz WKS 10 PP Łowicz powalczy wiosną o mistrzostwo Polski. Wszystko to w oryginalnych strojach, przedwojenną wersją piłki i według przedwojennych przepisów.

/ Patryk Serwanski / RMF FM

Retro Ligę postanowili stworzyć ludzie zaangażowani dotychczas w działalność grup rekonstrukcyjnych, czy zajmujący się historią konkretnych pułków wojskowych walczących w czasie II wojny światowej. Teraz miłośnicy historii z Dzierżoniowa, Kozienic, Kutna, Łowicza i Warszawy założą stroje piłkarskie i będą rywalizować na boisku.

Posłuchaj rozmowy Patryka Serwańskiego z Piotrem Marciniakiem pomysłodawcą Retro Ligi Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.





To będzie wyjątkowa rywalizacja. O ile zdarzały się już mecze w strojach retro, to teraz wszystko będzie idealnie odwzorowane. Nie tylko koszulki i spodenki, ale także buty i piłki. Rozgrywki będą się toczyć według przedwojennych zasad. Sędziowie nie będą więc mieli przy sobie kartek. To tylko jedna z wielu różnic.

Na pomysł organizacji takich rozgrywek wszedł Piotr Marciniak - pasjonat historii z Łowicza - działający w Stowarzyszeniu Historycznym im 10. Pułku Piechoty. Wszystko zaczęło się od teczki z dokumentami znalezionej w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Znalezione tam projekty butów piłkarskich i piłek pozwoliły odtworzyć wiernie piłkarskie stroje sprzed kilkudziesięciu lat.

Zbieranie informacji, szukanie zdjęć i relacji zajęło miesiące, ale już wiosną 5 klubów piłkarskich rozpocznie walkę w Retro Lidze. Znajdą się w niej kluby, które przed laty zagrały w polskiej pierwszej lidze jak Śmigły Wilno czy Lechia Lwów. Będzie też WKS Grodno, WKS 37 PP Kutno oraz WKS 10 PP Łowicz, a więc kluby, które budziły emocje jedynie lokalnie. Kilka z nich to drużyny działające bezpośrednio przy jednostkach wojskowych. Stąd także idea, by w retro-piłkarzy wcielili się członkowie grup rekonstrukcyjnych, których pasją jest odtwarzanie przeszłości - głównie - militarnej.

(j.)