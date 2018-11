Wnętrza jednego z najwspanialszych polskich statków w historii - MS "Piłsudski" można od dziś zobaczyć dzięki nowoczesnej technologii Virtual Reality. Transatlantyk - określany jako "polski Titanic" - dokładnie 79 lat temu zatonął w Morzu Północnym. Od dziś można zobaczyć, jak wyglądał, gdy wyruszał w podróż. Specjalne pokazy wnętrza statku w najbliższym czasie odbędą się w Chicago i w Londynie.

/ foto. Mat. Prasowy/mspilsudski.pl /

W czasie pokazu widzowie na początku obserwują wrak "Piłsudskiego" i wraz z jego załogą przenoszą się w czasie. Prowadzeni przez narratora podziwiają statek, jego piękną sylwetkę, gustownie urządzone wnętrza, wypełnione polską sztuką i akcentami polskiej kultury. Dzięki wplecionym w opowieść fragmentom oryginalnych filmów z lat trzydziestych XX wieku mogą poczuć radość i podglądać zabawy pasażerów.

>>>ZOBACZ WNĘTRZA STATKU MS PIŁSUDSKI <<<



"Po podwodnej przygodzie nieoczekiwanie przenosimy się w wygenerowany przez grafików magiczny świat 360°. Stoimy na pokładzie "Piłsudskiego", gdzie wita nas legendarny kapitan Mamert Stankiewicz i zaprasza w niezwykły rejs. Rejs w głąb polskiej historii, podczas którego spotykamy postaci sprzed 100 lat: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Woodrowa Wilsona. Jesteśmy też świadkami wybuchu II wojny światowej i zatonięcia statku" - zapowiadają twórcy wirtualnego widowiska.

"Wirtualną opowieść kończymy w 2018 roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Tam, w otoczeniu gablot z oryginalnymi pamiątkami ze statku, uświadamiany sobie, że byliśmy uczestnikami niecodziennej, poruszającej lekcji historii, prowadzonej przez muzealnego nauczyciela. To on wcielał się w role wszystkich spotykanych przez nas bohaterów. Scena ta stanowi radosny przekaz - po wielu ciężkich kolejach losu Polska istnieje i jest dzisiaj nowoczesnym krajem, który zna i pielęgnuje swoją historię" - dodają.

Historia statku MS Piłsudski

W 1933 r. podpisana została umowa o budowie dla Polski dwóch bliźniaczych motorowców pasażerskich MS "Piłsudski" i MS "Batory". Budząca się do życia po 123 latach zaborów Polska potrzebowała sukcesów i symboli, które pomogłyby wzmacniać i jednoczyć młode państwo, a dla społeczeństwa były powodem do dumy. Taki był transatlantyk MS "Piłsudski", najszybszy na Bałtyku, wyjątkowy i symboliczny od początku do końca swego istnienia. Dumnie nosił imię ikony walk niepodległościowych marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nazywano go pływającą ambasadą polskiej kultury, gdyż jego wystrój, meble, dzieła sztuki, a nawet popielniczki i karty dań, zaprojektowało 79 znanych polskich artystów i architektów. Narodził się dzięki wywalczonej przez Polskę niepodległości, uzyskaniu dostępu do morza i budowie portu w Gdyni. Przestał istnieć wraz z niepodległą Polską w 1939 r., tuż po wybuchu II wojny światowej, kiedy to wpłynął na niemiecką minę morską.

(j.)