Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 Rally1) wygrał Rajd Finlandii, ósmą rundę mistrzostw świata. Lider klasyfikacji generalnej cyklu Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1) był drugi ze stratą 6,8 s. Udanie występ w klasie WRC2 zaliczył Mikołaj Marczyk.

Trzecie miejsce wywalczył Fin Esapeka Lappi (Toyota Yaris Rally1) ze stratą 1.20,7. Lappi na przedostatnim odcinku specjalnym Oittila 2 o długości 10,8 km rolował. Samochód spadł na koła, silnik nie został uszkodzony i Fin zdołał dojechać do mety OS-u tracąc tylko 18 s.

Lappi utrzymał trzecie miejsce w rajdzie, ale nie było wiadomo, czy w jego samochodzie nie została podczas rolowania uszkodzona klatka bezpieczeństwa. Gdyby tak się stało, to byłby dla niego koniec jazdy. Okazało się, że klatka była OK, Lappi wystartował do ostatniej próby Ruuhimaki 2 (11,2 km), dojechał do mety i utrzymał trzeecią lokatę w klasyfikacji generalnej.

Tanak objął prowadzenie w rajdzie po drugim odcinku specjalnym i utrzymał je do końca. Mistrz świata z 2019 roku odniósł drugie w sezonie zwycięstwo i szesnaste w karierze. Team Hyundaia po raz pierwszy wygrał w Finlandii.

Jechałem na limicie, ale udało się. Było bardzo trudno, ekipa Toyoty jest bardzo, bardzo szybka. Podziękowania dla mojej żony, która mnie wspierała przez cały czas - powiedział Tanak.

Drugi Rovanpera przyznał, że weekend w Finlandii był udany.

Chciałem wygrać, ale się nie udało. Ott był bardzo szybki, wiedziałem to już po pierwszym dniu. Uważam, że spisaliśmy się naprawdę dobrze. Jestem zadowolony - ocenił start Rovanpera, który utrzymał pozycję lidera mistrzostw świata.

W 21 rozegranych odcinków specjalnych (jeden został odwołany z powodu problemów związanych z bezpieczeństwem kibiców) dziewięć wygrał Rovanpera a sześć Tanak.

W Finlandii w kategorii WRC2 walczył Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem (Skoda Fabia Rally2). Polacy zajęli siódme miejsce w klasyfikacji swojej kategorii, do zwycięzcy Fina Teemu Suninena (Hyundai I20 Rally2) stracili 5.54,6. W klasyfikacji generalnej Marczyk w swoim pierwszym starcie w Finlandii zajął 15. lokatę.

Wyniki

1. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20 Rally1) 2:24.04,6

2. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris Rally1) strata 6,8 s

3. Esapekka Lappi (Finlandia/Toyota Yaris Rally1) 1.20,7

4. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris Rally1) 1.37,6

5. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 Rally1) 2.18,0

6. Takamoto Katsuta (Japonia/Toyota Yaris Rally1) 3.09,0

...

15. Mikołaj Marczyk (Polska/Skoda Fabia Rally2 Evo) 15.16,9 (7. m. WRC2)



Klasyfikacja generalna

1. Rovanpera 198

2. Tanak 104

3. Neuville 103

4. Evans 94

5. Katsuta 81

6. Carl Breen (Irlandia/Ford Puma) 64

...

18. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia Rally2 Evo) 6