Już 19 września na ulice i drogi województwa śląskiego powróci jeden z najważniejszych rajdów samochodowych w Europie Środkowej! Rajd Śląska 2025 to nie tylko widowisko na światowym poziomie, ale także święto motoryzacji, spektakularne pojedynki najlepszych kierowców i historyczne samochody, które rozpalą serca kibiców. Organizatorzy odsłonili wszystkie karty – przed nami 94 załogi, 14 odcinków specjalnych, a losy mistrzostw Polski mogą rozstrzygnąć się właśnie tutaj. Sprawdź, co czeka nas podczas tego wyjątkowego weekendu!

Śląsk na sportowej mapie Europy

Rajd Śląska od lat konsekwentnie buduje swoją markę, zyskując rozgłos nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. W tym roku impreza powraca jako 10. runda Rajdowego Pucharu Europy FIA (FIA ERT) i przedostatni akt walki o tytuły w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski (RSMP). To właśnie na śląskich trasach mogą rozstrzygnąć się losy krajowego czempionatu - już po raz czwarty w historii!

Rajd Śląska to wydarzenie, którego już nie możemy się doczekać. Jest to nie tylko szansa na fantastyczną promocję regionu, co doskonale pokazała ubiegłoroczna edycja, lecz także okazja, by mieszkańcy Województwa Śląskiego doświadczali szerokiego wachlarza widowisk sportowych - podkreśla Leszek Pietraszek, wicemarszałek województwa śląskiego.

Rajdowe show w Katowicach i na Stadionie Śląskim

Tegoroczny Rajd Śląska potrwa od 19 do 21 września. Otworzy go spektakularny, wieczorny odcinek specjalny GZM Katowice. Widowisko na zamkniętych ulicach stolicy regionu to prawdziwa gratka dla kibiców i mieszkańców.

Ceremonia startu odbędzie się w sercu Katowic, na ulicy Dworcowej, gdzie będzie można zobaczyć z bliska zarówno zawodników, jak i ich maszyny. Następnie rajdowa karawana przeniesie się na południe województwa, by rywalizować na legendarnych już trasach Jastrzębia-Zdroju, Hażlacha, Jasienicy, Marklowic czy Kiczyc.

Wielki finał - jak przystało na tradycję - odbędzie się pod dachem Superauto.pl Stadionu Śląskiego. To właśnie tutaj zaplanowano widowiskowy superoes, park serwisowy oraz metę zawodów.

Najlepsi kierowcy, historyczne rajdówki i młode talenty

Na starcie Rajdu Śląska 2025 stanie aż 94 załogi, w tym 25 duetów w samochodach z napędem na cztery koła i aż 11 w najbardziej zaawansowanych konstrukcjach Rally2. To właśnie te auta, z mocą ponad 300 KM i zawrotną wartością przekraczającą milion złotych za egzemplarz, będą walczyć o najwyższe laury.

Wśród faworytów nie zabraknie gwiazd krajowych i europejskich rajdów. Lider punktacji mistrzostw Polski - Jakub Matulka, gliwiczanin, stanie przed szansą przypieczętowania tytułu właśnie na swojej "domowej" imprezie. Z jedynką pojadą Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk - dwukrotni mistrzowie Polski i liderzy tabeli FIA ERT. W stawce zobaczymy także Grzegorza Grzyba, Jarosława Kołtuna czy Łukasza Byśkiniewicza.

Nie zabraknie młodych wilków - 19-letni Tymek Abramowski, aktualny lider klasyfikacji ERC3 w mistrzostwach Europy, zadebiutuje za kierownicą Citroena C3 Rally2. Po krótkiej przerwie na oesy wracają także bracia Jarek i Marcin Szejowie, aktualni mistrzowie Polski.

Prawdziwą perełką dla fanów motoryzacyjnej historii będzie udział 22 załóg w historycznych rajdówkach. Na trasach zobaczymy m.in. Subaru Legacy, Porsche 911, Forda Escorta Coswortha czy kultowego Fiata 126p.

Emocje do ostatniego kilometra – historia rozstrzygnięć

Rajd Śląska już nieraz był areną dramatycznych, sportowych rozstrzygnięć. W 2018 roku o zwycięstwie na dystansie 112 km zdecydowało zaledwie 0,2 sekundy! W 2019 Mikołaj Marczyk sięgnął tu po swój pierwszy tytuł mistrza Polski, zostając najmłodszym czempionem w historii.

W 2019 roku przypieczętowałem tu swój pierwszy tytuł mistrza Polski, a wcześniej - w 2016 roku - wystartowałem w pierwszym w karierze rajdzie. Cieszę się, że mogę wystartować na Śląsku i cieszę się, jak patrzę na organizację zawodów i wsparcie regionu, a także skuteczne wykorzystanie potencjału sportów motorowych - podkreśla Mikołaj Marczyk.

W zeszłym roku Rajd Śląska był finałem mistrzostw Europy i Polski. To właśnie tu poznaliśmy nowych mistrzów Europy - Nowozelandczyków Haydena Paddona i Johna Kennarda - oraz krajowych czempionów: braci Szejów z Ustronia.

W tym sezonie, wszystko wskazuje na to, że to znów Śląsk będzie miejscem koronacji mistrzów Polski. Jakub Matulka ma wyraźną przewagę nad Grzegorzem Grzybem i jeśli nie dopuści do odrobienia strat przez rywala, tytuł zostanie w jego rękach.

Oczywiście z tym rajdem wiążą się bardzo duże emocje. To moja domowa impreza, którą bardzo lubię. Nasza sytuacja w punktacji wygląda dobrze, ale musimy utrzymać pełną koncentrację, by przypieczętować tytuł już w Rajdzie Śląska. Jednocześnie zachowujemy pokorę. Wiemy, że przed nami wymagające wyzwanie - również pod względem mentalnym - przyznaje Matulka.

Rajdowe święto dla kibiców – 20 stref i widowiskowe odcinki

Organizatorzy Rajdu Śląska 2025 zadbali o fanów jak nigdy dotąd. Przygotowano aż 20 bezpłatnych stref kibica, a na stronie imprezy udostępniono szczegółowe mapy wszystkich odcinków specjalnych.

Rajd rozpocznie się odcinkiem testowym w Zabrzu-Mikulczycach (piątek, 19 września), gdzie już od 9:30 będzie można podziwiać rajdowe maszyny w akcji. Następnie, wieczorem, centrum Katowic zamieni się w arenę wyjątkowego show - wieczornego odcinka specjalnego, pełnego świateł, ryku silników i adrenaliny.

Sobota to rywalizacja na południu województwa - Jastrzębie-Zdrój, Hażlach, Jasienica - z łącznie ośmioma punktami kibicowskimi. Dzień zakończy się na błoniach Superauto.pl Stadionu Śląskiego, gdzie tradycyjnie rozegrany zostanie superoes.

W niedzielę załogi zmierzą się na odcinkach Marklowice Górne, Kiczyce oraz Województwo Śląskie, a na kibiców czekają kolejne strefy do oglądania zmagań z bliska. Wielki finał - ceremonia zakończenia i wręczenie pucharów - odbędzie się na stadionie w Chorzowie.

Rajd Śląska – więcej niż sport

Rajd Śląska to nie tylko wyścig o sekundy i tytuły. To także promocja regionu, łączenie ludzi i środowisk, budowanie mostów między sportem, biznesem i samorządem.

Rajd Śląska to już uznana marka w Europie i na mapie imprez sportowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mieszkańców 41 gmin Metropolii łączy zamiłowanie do sportu, a te zawody poszerzają gamę sportowych wrażeń - mówi Igor Śmietański z GZM.

Rajd, który łączy ludzi, sport i biznes. Dzięki temu możemy łączyć rajdy samochodowe z wieloma świetnymi akcjami, promując jednocześnie potencjał przemysłowy i biznesowy regionu - podkreśla Jarek Szeja, mistrz Polski z sezonu 2024.

PROGRAM RAJDU ŚLĄSKA 2025 - 6. RUNDY RSMP / 10. RUNDY FIA ERT

Piątek, 19 września (1 odcinek specjalny, łącznie 1,85 km):

· 18:00 - ceremonia startu: Katowice, ul. Dworcowa

· 20:27 - start rajdu, wyjazd z parku przedstartowego

· 20:35 - OS 1: GZM Katowice Super Stage (1,85 km)

Sobota, 20 września (7 odcinków specjalnych, łącznie 85,1 km):

· 07:20 - serwis A: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

· 09:00 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (11,90 km)

· 10:00 - OS 3: Hażlach 1 (14,40 km)

· 11:00 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (15,50 km)

· 13:20 - serwis B: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (30 min)

· 15:15 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (11,90 km)

· 16:15 - OS 6: Hażlach 2 (14,40 km)

· 17:15 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (15,50 km)

· 19:30 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)

· 19:50 - serwis C: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (45 min)

Niedziela, 21 września (6 odcinków specjalnych, łącznie 63,3 km):

· 07:25 - serwis D: Chorzów, Superauto.pl Stadion Śląski (15 min)

· 09:00 - OS 9: Marklowice Górne 1 (11,45 km)

· 10:00 - OS 10: Kiczyce 1 (9,70 km)

· 10:40 - OS 11: Województwo Śląskie 1 (10,50 km)

· 12:10 - strefa zmiany opon: Carbonarium Moszczenica (15 min)

· 12:40 - OS 12: Marklowice Górne 2 (11,45 km)

· 13:40 - OS 13: Kiczyce 2 (9,70 km)

· 14:20 - OS 14: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (10,50 km)

· 16:45 - ceremonia mety: Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów

RSMP - PUNKTACJA PRZED RAJDEM ŚLĄSKA

1. Matulka/Syty 154 pkt

2. Grzyb/Binięda 102 pkt

3. Kołtun/Pleskot 83 pkt

4. Brzeziński/Gerber 82 pkt

5. Byśkiniewicz/Siatkowski 77 pkt

6. Marczyk/Gospodarczyk 70 pkt

7. Szeja/Szeja 53 pkt

8. Ulanowski/Kielar 42 pkt

9. Górny/Martynek 34 pkt

10. Gabryś/Dymurski 32 pkt

RSMP 2025 - PUNKTACJA 2WD PRZED RAJDEM ŚLĄSKA

1. Górny/Martynek 130 pkt

2. Mularczyk/Marczewski 120 pkt

3. Janowski/Grzenia 98 pkt

4. Hurko/Janasz 81 pkt

5. Prus/Lisicki 72 pkt

6. Rachfał/Mroszczyk 63 pkt

MILLERS OILS HRSMP - PUNKTACJA PRZED RAJDEM ŚLĄSKA:

1. Stopa/Ślęczka 125 pkt

2. Lubiak/Dachowski 88 pkt

3. Kiepura/Galle 65 pkt

4. Skrzypek 57 pkt

5. Sikorski 53 pkt

6. Mikulski/Mikulska 49 pkt

7. Łusiak/Zaborowska 35 pkt

8. Molgo/Marton 28 pkt

9. Kacprzyk/Romańczyk 24 pkt

10. Gadomski/Męka 24 pkt