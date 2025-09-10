Jajko sadzone – śniadaniowy klasyk, który zna każdy. Ale czy wiesz, że wystarczy jeden prosty składnik, by nadać mu zupełnie nowy, niepowtarzalny smak?

Jajko sadzone w nowej odsłonie – ten trik podbija internet / Shutterstock

Jajko sadzone - szybkie, proste, uniwersalne

Jajka sadzone od pokoleń królują na polskich stołach. Są szybkie w przygotowaniu, tanie i wszechstronne - pasują zarówno na śniadanie, jak i na szybki obiad czy kolację. Wystarczy rozgrzać patelnię, wbić jajka i już po kilku minutach cieszyć się daniem, które można doprawić na setki sposobów. Sól, pieprz, odrobina chili - to klasyczne dodatki, ale czy na pewno wyczerpują one możliwości tego kultowego dania? Okazuje się, że nie!

Jeden składnik, który zmienia wszystko

Chociaż jajka sadzone najczęściej przyprawiamy standardowo, istnieje jeden składnik, który potrafi całkowicie odmienić ich smak. Mowa o koncentracie pomidorowym. Ten niepozorny produkt, znany głównie jako baza do sosów, zyskuje coraz większą popularność jako dodatek do jajek sadzonych. Jeśli lubisz połączenie pomidorów z jajkami, koniecznie wypróbuj tę wersję!

Koncentrat pomidorowy dodany do jajka sadzonego wprowadza intensywną, lekko pikantną i aromatyczną nutę. To sposób na szybkie i łatwe urozmaicenie codziennego posiłku, a przy tym świetny patent na wykorzystanie nawet niewielkich ilości koncentratu, które często zostają po przygotowaniu innych potraw.

Jak przygotować jajko sadzone z koncentratem pomidorowym?

Koncentrat pomidory doda smaku jajkom / Shutterstock

Nie potrzebujesz wielu składników ani wyrafinowanych umiejętności kulinarnych. Wystarczy odrobina kreatywności i... koncentrat pomidorowy. Oto sprawdzony sposób na idealne jajko sadzone z pomidorową nutą:

Rozgrzej patelnię i dodaj odrobinę oleju.

Na rozgrzany tłuszcz nałóż około jednej łyżeczki koncentratu pomidorowego na każde jajko. Smaż chwilę, aż koncentrat lekko przyciemnieje i zacznie intensywnie pachnieć.

Wbij jajko bezpośrednio na koncentrat. Dzięki temu na spodzie jajka powstanie chrupiąca, aromatyczna skorupka.

Dopraw do smaku: możesz sięgnąć po klasyczną sól i pieprz, ale świetnie sprawdzą się też chili, papryka, świeża bazylia czy natka pietruszki.

To proste połączenie sprawia, że nawet zwykłe jajko sadzone zyskuje głębię smaku i niepowtarzalny aromat.

Pomidor i jajko - duet idealny

Jeśli jesteś fanem połączenia jajek i pomidorów, koniecznie spróbuj również szakszuki - dania wywodzącego się z kuchni północnoafrykańskiej. W tej potrawie jajka gotowane są bezpośrednio w pikantnym sosie pomidorowym z dodatkiem cebuli, czosnku, papryki i aromatycznych przypraw. To sycąca i rozgrzewająca propozycja nie tylko na śniadanie!

Jak zrobić szybką szakszukę?

Podsmaż na oliwie cebulę i czosnek.

Dodaj pokrojoną paprykę i pomidory.

Przypraw solą, pieprzem, papryką i kuminem.

Gdy sos się zagotuje, wbij jajka i przykryj patelnię, aż białko się zetnie.

Posyp świeżą kolendrą lub natką pietruszki.

Tak przygotowana szakszuka to prawdziwa eksplozja smaków na talerzu!

Szakszuka (dosł. „mieszanka”) to danie pochodzące z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, składające się z pomidorów, papryki i cebuli przyprawionych kuminem, w których gotuje się jajka na patelni i przed podaniem posypuje się świeżą kolendrą.

Koncentrat pomidorowy - co kryje się w czerwonej paście?

Koncentrat pomidorowy to produkt, który warto mieć w każdej kuchni. Powstaje z dojrzałych pomidorów, które są gotowane i zagęszczane do formy gęstej pasty. Dzięki temu zachowuje nie tylko smak, ale i cenne wartości odżywcze pomidorów: likopen (silny przeciwutleniacz), witaminę C, witaminę A, potas oraz błonnik.

Co ważne, koncentrat pomidorowy jest bardzo wydajny - już niewielka ilość wystarczy, by nadać potrawie intensywny smak. Jest niskokaloryczny, nie zawiera tłuszczu, a w wersji niesolonej - mało sodu. To także świetny sposób na przemycenie większej ilości warzyw do codziennej diety.

Dlaczego warto sięgnąć po koncentrat pomidorowy?

Poza walorami smakowymi, koncentrat pomidorowy wykazuje szereg korzyści zdrowotnych. Zawarty w nim likopen może wspierać pracę serca i działać przeciwzapalnie. To także szybki i wygodny sposób na wzbogacenie codziennych posiłków o cenne składniki odżywcze.