Rafał Sonik wspiął się na drugie miejsce w Rajdzie Maroka. Na prowadzeniu pozostał Chilijczyk Ignacio Casale, który na liczącym niemal 300 kilometrów odcinku specjalnym był szybszy od Polaka o zaledwie 24 sekundy.

Rafał Sonik / Rafał Sonik Team / Materiały prasowe



Poniedziałkowy poranek na Rajdzie Maroka dla wszystkich zawodników był bardzo znaczący. Po raz pierwszy w historii, organizator rozdał rajdowcom roadbooki zaledwie 15 minut przed startem. Oznaczało to, że nie mieli okazji zapoznać się z czekającą ich trasą. Musieli nawigować, patrząc na wskazówki po raz pierwszy i być podwójnie czujnym.

Miałem dzisiaj dobre czucie roadbooka, więc byłem bardzo zadowolony z takiego rozwiązania. Widać, że przygotowywała go inna osoba niż wczoraj, bo był dużo lepiej opisany i nie brakowało mi żadnych istotnych informacji. Nawigacja była oczywiście wyzwaniem, ale dającym satysfakcję, a nie powodującym frustrację - komentował na mecie Rafał Sonik.

Zwycięzca Pucharu Świata wyjechał na trasę trzeciego etapu, trzy minuty po Ignacio Casale. Polak i Chilijczyk kilkakrotnie spotykali się na pustyni. Ostatecznie ten drugi zameldował się na mecie z lepszym o 24 sekundy czasem. Wczorajszy dzień, pod znakiem awarii urządzenia GPS, można uznać za dzień stracony. Nie było mowy o rywalizacji. To była walka o zaliczenie wszystkich waypointów. Dziś już tych problemów nie miałem i mogłem złapać trochę tempa na marokańskich szutrach. Jak widać, nie dzieli nas z Ignacio wiele. W takim układzie, o tym kto wygrywa decydują szczegóły - powiedział krakowianin, podsumowując rywalizację, która jest tylko zapowiedzią pojedynku tych dwóch rajdowców podczas nadchodzącego Rajdu Dakar.

Etap padł łupem Francuza Axela Dutrie, który z powodu nieukończenia drugiego etapu nie ma już szans na końcowe zwycięstwo. Rafał Sonik dzięki pewnej i bezbłędnej jeździe, przeskoczył w klasyfikacji czwartego zawodnika ostatniego Rajdu Dakar, Alexandra Giroud. Od mety dzielą nas dwa dni ścigania. Dwa dni do zakończenia sezonu. Najważniejsze, to dojechać do Fezu - podkreślił "SuperSonik".





III etap:

1. Axel Dutrie (FRA) 5:26.49

2. Ignacio Casale (CHL) +3.30

3. Rafał Sonik (POL) +3.54

4. Romain Dutu (FRA) +8.45

5. Kamil Wiśniewski (POL) +10.56

6. Alexandre Giroud (FRA) +27.18

Klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (CHL) 16:36.49

2. Rafał Sonik (POL) +35.58

3. Alexandre Giroud (FRA) +38.16

4. Kamil Wiśniewski (POL) +41.48

5. Romain Dutu (FRA) +1:44.07

6. Axel Dutrie (FRA) +44:39.50