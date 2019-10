Już pierwszy etap tegorocznego Rajdu Maroka okazał się dużym wyzwaniem. Wymagał od zawodników pełnej koncentracji. Na trasie nie brakowało pułapek i niebezpieczeństw. "Drugą część dzisiejszego odcinka specjalnego jechaliśmy przed rokiem, tylko w przeciwnym kierunku. Pamiętam, że byłem wówczas szczęśliwy, że nie muszę ścigać się tu na sekundy. W tym roku wrażenia były identyczne" – powiedział trzeci na mecie Rafał Sonik.

Rafał Sonik / Rafał Sonik Team / Materiały prasowe

Bardzo nierówny teren pełen wąskich przejazdów, głazów, luźnych kamieni, rozpadlin, rowów, dziur i jazdy nad przepaściami po półkach skalnych. Już pierwszego dnia organizatorzy Rajdu Maroka postanowili wystawić na srogą próbę nerwy i odwagę rajdowców. Rafał Sonik i Kamil Wiśniewski znaczną część oesu pokonali razem, sprawnie nawigując między licznymi pułapkami.

W drugiej części etapu natknęliśmy się na Romaina Dutu, który przednimi kołami wpadł do sporej dziury. Rozpadlina nie była oznaczona w roadbooku i była skrajnie niebezpieczna. Obawiam się, że gdyby on wcześniej do niej nie wpadł, mogłoby paść na mnie lub Kamila - mówił na mecie wciąż rozemocjonowany krakowianin.

Francuski zawodnik na szczęście nie ucierpiał, ale nie był w stanie samodzielnie wyciągnąć swojego quada na drogę. Poprosił żebyśmy się zatrzymali. Miał wiele szczęścia, że przy tej kraksie nie połamał nadgarstków, bo wyglądało to naprawdę groźnie. W trzech, z ogromnym trudem wyciągnęliśmy jego maszynę na trasę. Myślę, że dwie osoby by sobie z tymi nie poradziły. Straciliśmy kilka minut, ale przecież nie mogliśmy go tak zostawić - zauważył polski mistrz.

Pod koniec etapu, polski duet zaczęły wyprzedzać samochody. Quadowcy musieli zatrzymywać się przy drodze i czekać aż opadnie kurz, bo w tak zdradliwym terenie nie mogli pozwolić sobie na jazdę przy ograniczonej widoczności. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich dziś walczyliśmy, wynik jest bardzo satysfakcjonujący. Stawka jest bardzo wyrównana, więc kiedy jutro wjedziemy w przerośniętą trawami pustynię i zrobi się naprawdę gorąco, to może być ciekawie - zakończył "SuperSonik".

W niedzielę rajdowcy mają do pokonania niemal 400km odcinka specjalnego. Będzie to prawdopodobnie jeszcze bardziej wymagający test niż pierwszy etap. Jako pierwszy pośród quadowców, na trasę wyjedzie lider - Ignacio Casale.

I etap:



1. Ignacio Casale (CHL) 3:55.57

2. Alexandre Giroud (FRA) +2.24

3. Rafał Sonik (POL) +5.02

4. Axel Dutrie (FRA) +5.49

5. Romain Dutu (FRA) +7.02

6. Kamil Wiśniewski (POL) +7.18

Klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (CHL) 4:03.05

2. Alexandre Giroud (FRA) +2.22

3. Rafał Sonik (POL) +5.31

4. Romain Dutu (FRA) +7.20

5. Kamil Wiśniewski (POL) +7.32

6. Axel Dutrie (FRA) +25.13