Kilka dni temu załoga Ocean Challenge Yacht Club pod dowództwem Przemysława Tarnackiego zajęła 2. miejsce w prestiżowych regatach Rolex Middle Sea Race 2019. "To nasz największy sukces w żeglarstwie morskim i jeden z największych sukcesów polskiej bandery w ostatnich latach" - mówi Tarnacki w rozmowie z RMF FM. Patryk Serwański pytał żeglarza o kolejne plany i dobór załogi do tak poważnych wyzwań. Tarnacki przyniósł z kolei do naszego studia wyjątkową kurtkę.

