Polska dostała od międzynarodowej federacji (IHF) tzw. dziką kartę na występ w tegorocznych mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet w Hiszpanii (2-19 grudnia) - poinformował w krajowy związek. Szansę występu na mundialu otrzymała również Słowacja.

Aneta Łabuda podczas rewanżowego meczu z Austrią o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata piłkarek ręcznych / Leszek Szymański / PAP

Biało-czerwone w kwietniowym dwumeczu barażowym okazały się słabsze od Austrii. Na wyjeździe Polki zremisowały 29:29, a u siebie - w podwarszawskich Markach - przegrały 26:29.









"Rada IHF zgodnie z regulaminem ma prawo do przyznania jednej dzikiej karty, jednak w przypadku gdy Oceania nie zgłosiła drużyny na nadchodzące kwalifikacje azjatyckie, liczba możliwych do przyznania dzikich kart wzrosła do dwóch. W związku z tym Rada Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej przyznała dzikie karty Polsce oraz Słowacji" - poinformował Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Kiedy losowanie?

Zgodnie z regulaminem drużyny z dziką kartą zostaną wylosowane z czwartego koszyka. Szczegóły dotyczące daty losowania poznamy 12 sierpnia 2021.

W Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej kobiet w Hiszpanii wezmą udział 32 drużyny. Rywalizacja została zaplanowana na 2-19 grudnia 2021 w czterech hiszpańskich miastach: Castellón, Granollers, Llíria and Torrevieja.