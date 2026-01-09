Właściciele nieruchomości muszą przygotować się na nowe przepisy dotyczące azbestu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ustawą, która zobowiąże do usunięcia lub zabezpieczenia wyrobów z tego szkodliwego materiału do końca 2032 roku. Za niedopełnienie obowiązków mają grozić wysokie kary finansowe sięgające nawet 5 tys. zł.

/ Shutterstock

Właściciele domów mają czas do 31 grudnia 2032 roku na usunięcie lub zabezpieczenie azbestu.

Obowiązkowa deklaracja azbestowa ma być złożona w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Brak deklaracji grozi grzywną od 500 do 1000 zł, maksymalnie 5 tys. zł w ciągu roku.

Wykonawcy bez wymaganych zezwoleń mogą zapłacić nawet 20 tys. zł kary.

Azbest jest silnie rakotwórczy i zagraża zdrowiu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje projekt ustawy, która ma na celu całkowite usunięcie azbestu z polskich nieruchomości do końca 2032 roku - informuje Interia. Nowe przepisy są odpowiedzią na unijne wymogi, które Polska powinna była wdrożyć do końca 2025 roku. Dyrektywa UE nakłada obowiązek ochrony pracowników i mieszkańców przed szkodliwym działaniem azbestu.

Obowiązek deklaracji i informowania gminy

Zgodnie z projektem ustawy, każdy właściciel nieruchomości, na której znajdują się wyroby z azbestu (np. dachy), będzie musiał w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów złożyć tzw. deklarację azbestową. Dokument ten należy przekazać do gminy, a informacje w nim zawarte będą musiały być regularnie aktualizowane.

Właściciele, którzy nie złożą wymaganej deklaracji, muszą liczyć się z grzywną w wysokości od 500 do 1000 zł, przy czym maksymalna kara w ciągu roku nie przekroczy 5 tys. zł. Znacznie wyższe kary przewidziano dla firm zajmujących się usuwaniem azbestu bez odpowiednich zezwoleń - nawet do 20 tys. zł.

Azbest - cichy zabójca

Azbest był przez lata popularnym materiałem budowlanym, wykorzystywanym m.in. do produkcji eternitu. Dziś wiadomo, że jest silnie rakotwórczy - mikroskopijne włókna unoszące się w powietrzu mogą powodować groźne choroby układu oddechowego, w tym raka płuc i pylicę azbestową. Produkcja i używanie azbestu są w Polsce zakazane od 1998 roku, jednak wciąż wiele domów pokrytych jest eternitem.