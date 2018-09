Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu Monachium, a Wojciech Szczęsny obronił rzut karny i zachował czyste konto w barwach Juventusu Turyn w środowych meczach 1. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tego dnia inni Polacy nie grali.

Robert Lewandowski celebrujący zdobycie gola / MANUEL DE ALMEIDA / PAP

W 10. minucie spotkania z Benficą w Lizbonie Lewandowski przyjął piłkę zagraną z lewego skrzydła ok. 10 m od bramki, zwiódł obrońcę i oddał strzał po ziemi, nie dając szans bramkarzowi rywali. Było to jego 46. trafienie w Champions League. Polak zrównał się na dziewiątym miejscu w klasyfikacji wszech czasów z Włochem Filippo Inzaghim.



Lewandowski rozegrał cały mecz, podobnie jak Szczęsny w barwach Juventusu. Polski bramkarz zachował czyste konto w wyjazdowym spotkaniu z Valencią (2:0), a w końcówce obronił strzał Daniego Parejo z rzutu karnego.



We wtorek Arkadiusz Milik rozegrał cały mecz, a Piotr Zieliński grał do 75. minuty w barwach Napoli w wyjazdowym spotkaniu z Crveną Zvezda Belgrad (0:0). Od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego na boisku byli też tego dnia Kamil Glik (AS Monaco - porażka z Atletico Madryt 1:2) i Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa - przegrana z Galatasaray Stambuł 0:3). W kadrze rosyjskiego zespołu nie znalazł się Maciej Rybus, który wraca do zdrowia po kontuzji.



Z kolei Borussia Dortmund, z Łukaszem Piszczkiem w składzie (cały mecz), pokonała na wyjeździe FC Brugge 1:0. W kadrze Liverpoolu nie znalazł się bramkarz Kamil Grabara, a "The Reds" wygrali u siebie z Paris Saint Germain 3:2.



Występy Polaków w meczach pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:



środa



Benfica Lizbona - Bayern Monachium (0:2)



Robert Lewandowski (napastnik Bayernu) - cały mecz, bramka



Valencia - Juventus Turyn (0:2)



Wojciech Szczęsny (bramkarz Juventusu) - cały mecz, obroniony karny



wtorek



Crvena Zvezda Belgrad - SSC Napoli (0:0)



Piotr Zieliński (pomocnik SSC Napoli) - do 75. minutyArkadiusz Milik (napastnik SSC Napoli) - cały mecz



AS Monaco - Atletico Madryt (1:2)



Kamil Glik (obrońca AS Monaco) - cały mecz



FC Brugge - Borussia Dortmund (0:1)



Łukasz Piszczek (obrońca Borussii) - cały mecz



Galatasaray - Lokomotiw Moskwa (3:0)



Grzegorz Krychokwiak (pomocnik Lokomotiwu) - cały meczMaciej Rybus (obrońca Lokomotiwu) - poza kadrą



Liverpool - Paris Saint Germain (3:2)

Kamil Grabara (bramkarz Liverpoolu) - poza kadrą