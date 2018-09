​Piłkarze Spartaka Moskwa Denis Gluszakow i Andriej Jeszczenko nie zagrają w czwartek z Rapidem Wiedeń na inaugurację Ligi Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że to kara za nagrodzenie "lajkiem" krytycznej wypowiedzi pod adresem trenera Massimo Carrery.

Aktor i zagorzały fan Spartaka Dmitrij Nazarow opublikował na Instagramie wypowiedź uderzającą we włoskiego szkoleniowca tego klubu. Głuszakow i Jeszczenko nagrodzili ją "lajkami". Choć na oficjalnej stronie internetowej czerwono-białych nie ma żadnej oficjalnej informacji na temat brak obu zawodników w kadrze na spotkanie w Austrii, to lokalne media interpretują ich absencję jako "zemstę" Carrery.

Inaczej na sprawę patrzy były znany tenisista i gorący sympatyk stołecznej drużyny Jewgienij Kafielnikow, który uważa, że Głuszakow jest ciężarem dla drużyny i klub powinien się go pozbyć, a ukarano go nie za działanie w internecie, lecz za całokształt. Z kolei w ankiecie przeprowadzonej przez portal sport-express.ru decyzję trenera poparło ponad 70 proc. głosujących.



W środę ekipa Spartaka odleciała z Moskwy do Wiednia. Na lotnisku piłkarze mieli zakaz rozmawiania z dziennikarzami, a nawet nie wolno im było rozdawać autografów kibicom.



Carrera zdobył ze stołecznym klubem mistrzostwo Rosji w 2017 roku. Teraz Spartak ma pięć punktów straty do prowadzącego w tabeli Zenitu St. Petersburg i jest trzeci. Drużyna rywalizowała w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, ale nie zdołała przebić się do fazy grupowej.

