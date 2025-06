Jaka przyszłość czeka po ostatnich zawirowaniach piłkarską reprezentację Polski? Sławomir Peszko ocenił, że Robert Lewandowski „będzie nas jeszcze cieszył” i do czasu definitywnego zakończenia gry w kadrze to do niego powinna należeć opaska kapitańska. „Wystarczy uszczypliwości pod adresem kadry. Trzeba ją lekko podnieść, co nie będzie łatwe” – ocenił były reprezentant Polski.

Robert Lewandowski i Sławomir Peszko na zdj. z 2016 r. / Bartłomiej Zborowski / PAP

Kibice nie wytrzymali. Mocne słowa kapitana Polaków "To emocjonujący temat" Ostatnie dni były dla kibiców reprezentacji Polski wyjątkowo emocjonujące. Najpierw trener Michał Probierz pozbawił Roberta Lewandowskiego opaski kapitańskiej. "Lewy" stwierdził, że stracił zaufanie do szkoleniowca i nie będzie grał w kadrze, dopóki Probierz nią kieruje. Kilka dni później trener Biało-Czerwonych zrezygnował ze stanowiska. Ankieta Kto byłby najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto byłby najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Jerzy Brzęczek 3% Jacek Magiera 1% Adam Nawałka 40% Marek Papszun 19% Maciej Skorża 6% Jan Urban 12% Inny trener z Polski 5% Trener z zagranicy 14%

głosów: 6219 Czekam na ogłoszenie nazwiska nowego selekcjonera, jak każdy w Polsce. To emocjonujący temat. Czytaliśmy o tym, co się działo. Były zawirowania, nie wyglądało to zbyt dobrze - ocenił Sławomir Peszko. Cezary Kulesza zaprosi pewnie na rozmowę każdego z kandydatów i sam podejmie decyzję w gabinecie. Czy to będzie Marek Papszun, Jacek Magiera, Jan Urban czy Maciej Skorża, który - wydaje się - też byłby świetnym selekcjonerem - dodał uczestnik mistrzostw Europy 2016 i mundialu 2018, kiedy zespół prowadził Adam Nawałka. Ankieta Czy kolejny selekcjoner Biało-Czerwonych powinien być z Polski czy z zagranicy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy kolejny selekcjoner Biało-Czerwonych powinien być z Polski czy z zagranicy? Z Polski 34% Z zagranicy 15% Nieważne skąd, ważne, żeby dobrze prowadził drużynę 51%

głosów: 3746 Peszko o Lewandowskim: Będzie nas jeszcze cieszył Peszko odniósł się też do roli, jaką w ostatnim zamieszaniu odegrał Robert Lewandowski.



Robert dużą uwagę przywiązuje do detali, żeby coś było lepiej, a nie do końca jego zdanie było brane pod uwagę. Oczywiście, że wraca do kadry. Przecież zrezygnował z gry tylko na czas trenera Probierza, a jego już nie ma - analizował były reprezentant Polski. Trzeba mu pomóc w strzelaniu bramek w kadrze. Będzie nas jeszcze cieszył - powiedział dobry kompan Lewandowskiego już od czasów wspólnych występów w Lechu Poznań.

Peszko wyraził przekonanie, że po powrocie do kadry Lewandowski powinien nadal nosić opaskę kapitańską. Dopóki będzie zdrowy i będzie grał w reprezentacji, powinien być jej kapitanem. Koniec i kropka. Nikt nie ma prawa mu jej zabierać - tłumaczył. Nie tylko nie ma nikogo, kto się nadaje, a po drugie - nikt nie ciągnie tak długo reprezentacji, jak on - podsumował były gracz m.in. Lecha Poznań, Lechii Gdańsk, Wisły Płock i FC Koeln. Zobacz również: Probierz przerwał milczenie. Mocny wpis i zdjęcie