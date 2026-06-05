​Bartosz Zmarzlik w finale żużlowych zawodów Grand Prix rozgrywanych w angielskim Manchesterze zaliczył niegroźny upadek i został wykluczony z powtórki. Broniący tytułu Polak zajął tym samym czwarte miejsce w trzeciej rundzie mistrzostw świata. Nadal jednak prowadzi w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Australijczyk Max Fricke.

Bartosz Zmarzlik zaliczył upadek podczas zawodów w Manchesterze / Paweł Jaskółka / PAP

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Poza Zmarzlikiem w turnieju wystartowali również dwaj inni Polacy - Patryk Dudek oraz Kacper Woryna. Ten ostatni zakończył starty na zasadniczej części zawodów i nie utrzymał drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej (spadł na czwarte).

Dudkowi udało się natomiastawansować do tzw. wyścigu ostatniej szansy. Po starcie do niego był czwarty. Szybko zdołał minąć jednego rywala, ale dwóch następnych już nie - został sklasyfikowany na ósmym miejscu.

Ze względu na kłopoty zdrowotne nie wystartował Dominik Kubera. Kolejny turniej GP odbędzie w sobotę, ponownie w Manchesterze.

O sporym pechu może za to mówić Bartosz Zmarzlik, który zajął czwarte miejsce w żużlowej Grand Prix w Manchesterze, trzeciej rundzie mistrzostw świata. Broniący tytułu Polak w finale niegroźnie upadł i został wykluczony z powtórki.