Skrzydłowy Śląska Wrocław Przemysław Płacheta został piłkarzem żegnającego się z Premier League Norwich City. Klub z Dolnego Śląska sprzedał byłego młodzieżowego reprezentanta Polski za około 2,5 mln euro.

Płacheta do Śląska trafił rok temu z pierwszoligowego Podbeskidzia-Bielsko Biała. Z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem wrocławskiego zespołu i to nie tylko dlatego, że był młodzieżowcem, ale przede wszystkim dzięki swojej postawie na boisku.



W sumie wystąpił w 35 meczach, za każdym razem wychodząc w wyjściowym składzie. Strzelił osiem goli i do tego dołożył pięć asyst. Charakterystycznym znakiem zawodnika Śląska były sprinty, których miał niemal za każdym razem najwięcej podczas meczu. Do niego należy rekord prędkości w minionym sezonie ekstraklasy - 35,22 km/godz.



Śląsk Wrocław za Płachetę otrzyma ok. 2,5 miliona euro. To transferowy rekord w przypadku tego klubu.



Chociaż sezon Premier League jeszcze się nie zakończył, pewne jest, że Norwich spadnie. Popularne Kanarki zajmują ostatnie miejsce w tabeli i mają do rozegrania jeszcze jeden mecz.