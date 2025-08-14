Już w ten weekend w Chorzowie odbędzie się Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wśród uczestników zobaczymy 45 medalistów ostatnich igrzysk, 13 rekordzistów świata z Armandem Duplantisem na czele. Nasz kraj reprezentować będą 32 osoby.

Przed nami kolejna edycja Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej / Materiały prasowe

Silesia Maraton Kamili Skolimowskiej jest pierwszym w historii polskim mityngiem należącym do Diamentowej Ligi. To cykl najbardziej prestiżowych zawodów lekkoatletycznych na świecie.

Zawodnicy z sześciu kontynentów w ubiegłym roku pokonali w sumie ok. 200 tys. kilometrów, żeby u nas wystąpić. Ale to nie wszystko. Szacujemy, że nasi goście wypiją łącznie kawę z 250 kilogramów ziaren, zjedzą ok. 800 kg warzyw i podobną dostawę mięsa. Na Diamentowej Lidze będzie pracowało 115 sędziów i 200 wolontariuszy - w wieku od 13 do 77 lat! Wszyscy zjedzą 6 tysięcy lodów i wypiją 18 tys. butelek wody. To promil tego, co mamy policzone. Ale jasno pokazuje, o jakiej skali eventu rozmawiamy - wylicza Marek Plawgo, szef ds. komunikacji imprezy.

"O Silesii raz jeszcze usłyszy świat"

Impreza oprócz aspektu sportowego ma też ten symboliczny - upamiętnienie Kamili Skolimowskiej, przedwcześnie zmarłej mistrzyni z Sydney.

To najlepiej zrobią sami zawodnicy. Choćby rok temu pokazali nam, jak znakomite wyniki mogą padać na Śląsku. Padły dwa rekordy świata, rekordy kontynentów, państw, grad życiówek. Wszystko na koniec przyniosło wówczas status najlepszego jednodniowego mityngu w historii lekkoatletyki wg punktacji World Athletics. Wierzymy, że skompletowana na tę edycję obsada przyniesie podobny skutek. O Silesii raz jeszcze usłyszy świat - mówi dyrektor sportowy wydarzenia, Piotr Małachowski.

Armand Duplantis / Materiały prasowe

Jakie sportowe gwiazdy będzie można zobaczyć w Chorzowie?

Staraliśmy się działać tak, aby w żadnej konkurencji nie było dziur. Żeby każda miała gwiazdy. Na 100 metrów mężczyzn pobiegnie mistrz olimpijski Noah Lyles. W młocie mamy całe męskie podium z Paryża. W tyczce łącznie aż sześciu "sześciometrowców", wśród nich oczywiście fenomenalny Armand Duplantis, który we wtorek w Budapeszcie ustanowił rekord świata wynikiem 6,29 m. Będą też spektakularne żeńskie płotki. Będzie Faith Kipyegon na 3000 m, przemocne 400 m pań, Femke Bol, Sha’Carri Richardson, Masai Rusell... - wylicza Piotr Małachowski.

Po raz drugi zawodnicy będą walczyli między sobą o Pierścień "MVP" mityngu. Piękna nagroda, symbolizująca kształtem koronę Superauto.pl Stadionu Śląskiego, zostanie wręczona temu zawodnikowi, którego wynik będzie mieć najwyższą wartość w tzw. tabelach węgierskich. Przykładowo, ubiegłoroczne 6,26 Duplantisa wycenia się na 1339 pkt. Czyli tyle, ile np. bieg w 9.62 s na 100 m mężczyzn czy... 1:50.49 na 800 m kobiet.

Ważne informacje dla kibiców

Piątkowe City Games na rynku w Katowicach zaplanowano na godz. 15. Wstęp na tę część mityngu jest bezpłatny, ale liczba miejsc będzie ograniczona. Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Na miejscu będzie można również stacjonarnie zakupić bilety na główną, sobotnią część Diamentowej Ligi.

16 sierpnia bramy Superauto.pl Stadionu Śląskiego otwierają się o godz. 12, a ceremonię otwarcia zaplanowano na godz. 13.30. Zawody skończą się po godz. 18.

W ubiegłym roku na trybunach stadionu Memoriał Skolimowskiej oglądało na żywo 42 357 widzów.

Marzymy, żeby ten wynik w tym roku został poprawiony. Bądźcie tego dnia z nami - zaprasza Małachowski.