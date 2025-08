Mistrz olimpijski w biegu na 100 metrów Noah Lyles wystartuje 16 sierpnia w Memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jego głównym rywalem będzie wicemistrz olimpijski Jamajczyk Kishane Thompson. To pierwsze spotkanie obu sprinterów od pamiętnego finału igrzysk w Paryżu.

Noah Lyles gwiazdą Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wielki rewanż na Stadionie Śląskim / VALERY HACHE/AFP/East News / East News

Memoriał Skolimowskiej od lat przyciąga największe gwiazdy światowej lekkoatletyki. W tym roku na Stadionie Śląskim pojawią się m.in. rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis, norweski mistrz średnich dystansów Jakob Ingebrigtsen oraz sprinterka Julien Alfred z Saint Lucia. Jednak to właśnie Noah Lyles elektryzuje kibiców najbardziej.

To jedno z tych nazwisk, o których w komitecie organizacyjnym mówiliśmy: marzenie. Teraz ono się spełnia - nie kryje radości Piotr Małachowski, dyrektor sportowy mityngu.

Lyles to uosobienie reklamy sportu. Odkąd nie ma Usaina Bolta, to on przejął rolę króla bieżni. Kiedy pojawia się na stadionie, cała uwaga skupia się na nim - podkreśla były lekkoatleta Marek Plawgo.

Lyles w centrum zainteresowania

Sam Lyles nie ukrywa, że lubi być w centrum zainteresowania. Urodziłem się, żeby być mistrzem. Lubię rozgłos. Lubię, jak moi rywale patrzą na moje plecy, kiedy ich wyprzedzam - mówił o sobie amerykański sprinter.

W Paryżu Lyles sięgnął po olimpijskie złoto na 100 metrów, choć w biegu na 200 metrów musiał zadowolić się trzecim miejscem. W finałowym biegu na 100 metrów cała ósemka finalistów zmieściła się w 12 setnych sekundy, a przewaga Lylesa nad Thompsonem wyniosła zaledwie 0,005 sekundy.

16 sierpnia w Chorzowie dojdzie do wielkiego rewanżu. Od finału z Paryża będzie to pierwszy pojedynek tych panów. Wielki rewanż za to, co stało się we Francji. Oni obaj o tym doskonale wiedzą - zapowiada Małachowski.

Kishane Thompson, cztery lata młodszy od Lylesa, w ostatnich sezonach błyskawicznie dołączył do światowej czołówki. W 2023 roku poprawił rekord życiowy do 9,85 s, a w tym sezonie podczas mistrzostw Jamajki uzyskał fenomenalne 9,75 s - to szósty wynik w historii.

W rywalizacji kobiet na 100 metrów Ewa Swoboda zmierzy się z mistrzynią olimpijską Julien Alfred. W Memoriale wystąpi łącznie 30 polskich lekkoatletów, w tym m.in. Natalia Bukowiecka (400 m), Pia Skrzyszowska (100 m ppł), Jakub Szymański (110 m ppł), Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki (rzut młotem) oraz biegaczki średniodystansowe Weronika Lizakowska i Anna Wielgosz.

Memoriał Kamili Skolimowskiej od 2022 roku jest częścią prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi.

Diamentowa Liga to najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie, organizowany corocznie przez World Athletics (dawniej IAAF). W ramach Diamentowej Ligi odbywa się kilkanaście mityngów na różnych kontynentach, a na starcie stają najlepsi lekkoatleci globu.