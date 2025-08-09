​Natalia Bukowiecka poprawiła o jedną setną sekundy należący do niej rekord Polski w biegu na nietypowym dystansie 300 metrów. Podczas Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu uzyskała czas 35,51.

Natalia Bukowiecka (zdjęcie archiwalne) / Adam Warżawa / PAP

Poprzedni najlepszy rezultat utytułowana biegaczka, startująca jeszcze wówczas pod nazwiskiem Kaczmarek, odnotowała w styczniu 2024 roku w trakcie zawodów w Potchefstroom w RPA. Poprawiła wówczas o 0,18 s wynik Ireny Szewińskiej z 1975 roku (35,70).

Następnym występem Bukowieckiej będzie 16 sierpnia bieg na 400 metrów podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanym do cyklu Diamentowej Ligi.

Szykuje się do tego startu od jakiegoś czasu, bo fajnie pokazać się przed polską publicznością. To jest Diamentowa Liga - w Polsce jedyny taki miting. Szykuję na niego formę i mam nadzieję, że będzie dobrze - powiedziała Natalia Bukowiecka w rozmowie z reporterem RMF MAXX Robertem Bońkowskim.