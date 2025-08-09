Były pracownik ochrony koszykarskiej drużyny ligi NBA Miami Heat stanął przed sądem w USA. Mężczyzna jest oskarżony o kradzież i sprzedaż klubowych pamiątek o wartości dwóch milionów dolarów.

Ochroniarz wynosił klubowe skarby. Dorobił się fortuny (zdjęcie ilustracyjne) / JOHN ANGELILLO / PAP/Newscom

Prokuratura Południowego Dystryktu Florydy i FBI w Miami w kwietniu przeprowadziły przeszukanie w domu 62-letniego Marcosa Thomasa Pereza. Skonfiskowano około 300 skradzionych koszulek meczowych i innych gadżetów. Klub potwierdził, że przedmioty te zostały skradzione z jego hali.

Zgodnie z aktem oskarżenia emerytowany policjant sprzedawał przedmioty pośrednikom internetowym. W ciągu trzech lat miał sprzedać ponad 100 skradzionych przedmiotów za około 2 mln dolarów i wysyłał je poza granice stanu, często po okazyjnych cenach.

Koszulka LeBrona Jamesa sprzedana za fortunę

Władze twierdzą, że oskarżony sprzedał m.in. koszulkę Miami Heat noszoną przez LeBrona Jamesa podczas finałów NBA za około 100 tys. dolarów. Ta sama koszulka została później wylicytowana w domu aukcyjnym Sotheby's za 3,7 mln.

Perez pracował dla Heat w latach 2016-21, a w latach 2022-25 był pracownikiem ochrony NBA. Zajmował się ochroną podczas meczów w hali Kaseya Center.

Był jednym z nielicznych pracowników mających dostęp do zabezpieczonego pomieszczenia, w którym przechowywano pamiątki, które zamierzano wyeksponować w przyszłym muzeum klubowym.