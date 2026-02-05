To nerwowy start zimowych igrzysk olimpijskich dla kobiecej reprezentacji Finlandii w hokeju na lodzie. Cztery zawodniczki zachorowały na ostrą infekcję żołądkową, wywołaną przez agresywnego norowirusa. Zostały odizolowane od koleżanek z drużyny, która dziś wieczorem miały zmierzyć się na lodowisku z Kanadyjkami. Ostatecznie mecz został przeniesiony na 12 lutego

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026: Norowirus w wiosce olimpijskiej w Mediolanie / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / PAP/EPA

Norowirus zaatakował fińską drużynę hokeja kobiet w wiosce olimpijskiej - kilka zawodniczek trafiło do izolacji.

Środowy trening został odwołany, a dzisiejszy mecz z Kanadyjkami przeniesiony.

Polska drużyna liczy na medale, zwłaszcza w łyżwiarstwie szybkim, snowboardzie alpejskim i short tracku - fani mają powody do ekscytacji!

Fińska reprezentacja kobiet w hokeju na lodzie została dotknięta nagłą falą infekcji. Co najmniej cztery zawodniczki tej drużyny w nocy z wtorku na środę zachorowały na ostrą infekcję żołądkową, najprawdopodobniej wywołaną przez agresywnego norowirusa.

Zawodniczki zostały natychmiast odizolowane, a drużyna odwołała środowy trening.

Norowirus to wyjątkowo zaraźliwy patogen, przenoszony przez powierzchnie, powietrze i jedzenie. W olimpijskim tłumie, gdzie sportowcy żyją i trenują razem, nawet pojedynczy przypadek infekcji może oznaczać lawinowy wzrost zachorowań.

Norowirus jest szczególnie trudny, ponieważ rozprzestrzenia się bardzo szybko i może pochodzić z wielu różnych źródeł. Mamy jednak wszystkie narzędzia, aby poradzić sobie z sytuacją i obecnie skupiamy się na działaniach zapobiegawczych - uspokajał główny lekarz fińskiego zespołu, Maarit Valtonen.

Zarażone zawodniczki oraz ich współlokatorki zostały objęte ścisłą izolacją w swoich pokojach w wiosce olimpijskiej w Mediolanie. Wszystkie pomieszczenia zespołowe - zarówno w wiosce olimpijskiej, jak i na lodowisku - poddano intensywnej dezynfekcji.

Mimo tych wieści Finki o godzinie 21.10 miały się zmierzyć z mistrzyniami olimpijskimi - Kanadyjkami. Ostatecznie dziś po południu zdecydowano, że mecz zostanie przeniesiony na 12 lutego.

Olimpijska wioska w Mediolanie pod specjalnym nadzorem

Wioska olimpijska w Mediolanie, otwarta na tydzień przed inauguracją igrzysk, gości już sportowców z całego świata. W sześciu nowych budynkach przygotowano 1700 miejsc. Włosi, Niemcy, Czesi, Japończycy, Holendrzy i Australijczycy już zadomowili się w Porta Romana.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, wprowadzono surowe zasady higieny i kontaktów, a pracownicy nieustannie monitorują sytuację sanitarną.

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech po raz trzeci

Tegoroczne igrzyska to już trzecia zimowa olimpiada organizowana przez Włochy. Po historycznej Cortinie 1956 i nowoczesnym Turynie 2006, Mediolan-Cortina 2026 ma być igrzyskami zrównoważonego rozwoju.

W Cortinie w 1956 roku Polska zdobyła pierwszy medal zimowych igrzysk dzięki Franciszkowi Gąsienicy-Groniowi, a świat oglądał zmagania sportowców po raz pierwszy w telewizji.

W Turynie 2006 Tomasz Sikora i Justyna Kowalczyk przełamali medalową posuchę.

Tegoroczna impreza łączy alpejską tradycję z nowoczesnością - aż 90 proc. infrastruktury stanowią już istniejące obiekty, a całość odbywa się w duchu ekologii i cyfrowej innowacji.

Polacy na zimowych igrzyskach we Włoszech: kto ma szansę na olimpijski sukces?

W 2026 roku nasza reprezentacja na igrzyska olimpijskie we Włoszech liczy aż 60 zawodników, którzy rywalizują w 12 różnych dyscyplinach. Na jej czele stoją prawdziwi weterani olimpijskich aren. Chorążymi naszej drużyny zostali: Natalia Czerwonka - łyżwiarka szybka, dla której są to już piąte igrzyska, oraz Kamil Stoch - legenda skoków narciarskich, który do olimpijskiej rywalizacji staje po raz szósty.

Gdzie szukamy medali? Największe nadzieje olimpijskie: