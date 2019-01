Wieloletnia reprezentantka Szwecji w piłce ręcznej Louise Sand zakończyła nieoczekiwanie i natychmiastowo karierę oświadczając, że przygotowuje się do długotrwałego procesu zmiany płci.

"Urodziłam się w niewłaściwym ciele i nadszedł moment kiedy już nie mogłam znieść mojego codziennego cierpienia" - powiedziała mediom.

Sand zadebiutowała w reprezentacji Szwecji w 2012 roku, rozegrała w niej 105 meczów i strzeliła 221 bramek. Ostatnio grała w mistrzostwach Europy w grudniu w grupie, w której rywalem Szwedek była m.in. Polska. W poniedziałek zerwała kontrakt z francuskim klubem Fleury Loiret.

Piłkarka urodziła się na Sri Lance i w wieku czterech miesięcy została adoptowana przez szwedzkie małżeństwo Sand.



Życie jest zbyt krótkie, aby nie wziąć w swoje ręce problemów, które są możliwe do rozwiązania w dzisiejszej Szwecji. Od dzieciństwa miałam problem ze sobą i zawsze pojawiało się pytanie dlaczego... adoptowana, ciemnoskóra, lesbijka i w końcu transseksualna. Teraz po wyjawieniu mojego drugiego nareszcie czuję się wolna- podkreśliła 26-letnia piłkarka.



Przyznała też, że zawsze lubiła chłopięce stroje i fryzury. Dla mnie moje imię to Louis, a nie jak brzmi to oficjalne - Louise - zaznaczyła.