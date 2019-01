Serbia, Portoryko i Tajlandia to rywalki polskich siatkarek w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Międzynarodowa federacja (FIVB) potwierdziła, że podopieczne Jacka Nawrockiego zastąpią w tej imprezie Kubanki.

Polskie zawodniczki czeka trudne zadanie. Faworytkami grupy są Serbki / PZPS /

Polscy siatkarze już wcześniej znali przeciwników w pierwszym etapie walki o udział w turnieju olimpijskim. Mistrzowie świata zmierzą się z Francją, Słowenią i Tunezją.

Polki w interkontynentalnym turnieju zajęły miejsce reprezentacji Kuby, która zrezygnowała z udziału. Kubanki w światowym rankingu plasują się jedno miejsce wyżej (25.) niż biało-czerwone. Podopieczne Nawrockiego nie będą miały jednak łatwego zadania, bowiem zdecydowanym grupy faworytem będą ubiegłoroczne mistrzynie świata - Serbki. Awans na igrzyska uzyskają tylko zwycięzcy.



Żeńskie turnieje rozegrane zostaną w dniach 2-4 sierpnia, a męskie - tydzień później. Gospodarze mają zostać ogłoszeni do końca stycznia. Jak poinformował rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański, Polska stara się o organizację zarówno męskich, jak i żeńskich zawodów.



Drugą szansą na uzyskanie przepustki olimpijskiej będą turnieje kontynentalne. W Europie odbędzie się on w styczniu 2020 roku, a wystąpi w nim siedem najlepszych reprezentacji z europejskiego rankingu, które nie uzyskały kwalifikacji w pierwszym podejściu plus gospodarz. Prawo startu w igrzyskach uzyskają tylko zwycięzcy.



W Tokio wystąpi po 12 reprezentacji męskich i żeńskich. Japonia jako gospodarz jest zwolniona z kwalifikacji.



Grupy interkontynentalnych turniejów kwalifikacyjnych:



Kobiety:



grupa A: Serbia, Portoryko, Tajlandia, Polska

grupa B: Chiny, Turcja, Niemcy, Czechy

grupa C: USA, Argentyna, Bułgaria, Kazachstan

grupa D: Brazylia, Dominikana, Kamerun, Azerbejdżan

grupa E: Rosja, Korea Płd., Kanada, Meksyk

grupa F: Holandia, Włochy, Belgia, Kenia



Mężczyźni:



grupa A: Brazylia, Egipt, Bułgaria, Portoryko

grupa B: USA, Belgia, Holandia, Korea Płd.

grupa C: Włochy, Serbia, Australia, Kamerun

grupa D: Polska, Francja, Słowenia, Tunezja

grupa E: Rosja, Iran, Kuba, Meksyk

grupa F: Kanada, Argentyna, Finlandia, Chiny





