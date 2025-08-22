Funkcjonariusze z Częstochowy znają już tożsamość mężczyzny, którego poszukiwano w związku z toczącym się śledztwem w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.

Częstochowscy policjanci znają już tożsamość poszukiwanego mężczyzny (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Policja w Częstochowie prowadzi pod nadzorem prokuratury śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tragicznego zdarzenia doszło 1 marca 2025 r. przy Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym widoczny jest mężczyzna mogący mieć istotne informacje w tej sprawie.

Policja wystosowała apel do wszystkich osób, które mogłyby pomóc w rozpoznaniu go.

W piątek po południu stróże prawa poinformowali, że poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się na policję. Podziękowano też za rozpowszechnienie pierwotnego komunikatu.