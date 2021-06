Dwa medale zdobyły dziś reprezentantki Polski na mistrzostwach Europy w kajakarstwie rozgrywanych na torze Malta w Poznaniu.

Marta Walczykiewicz w wyścigu eliminacyjnym K1 na dystansie 200 metrów podczas / Adam Warżawa / PAP

Ze srebrnego medalu cieszyły się Karolina Naja i Anna Puławska, które były drugie w konkurencji K2 500 m.

Brązowy medal zdobyła z kolei Marta Walczykiewicz w konkurencji K1 200 m. Zwyciężyła Dunka Emma Jorgensen, a drugie miejsce zajęła Węgierka Dora Lucz.

Był to trzeci medal dla Polski w tej imprezie. W piątek po brąz sięgnęły Martyna Klatt i Sandra Ostrowska w nieolimpijskiej konkurencji K2 1000 m.

Dziś tuż za podium uplasowały się Magda Stanny i Julia Walczak w C2 500 m. Szóste miejsce w K2 200 m zajęli Paweł Kaczmarek i Bartosz Grabowski, siódme w C1 1000 - Mateusz Kamiński, a dziewiąte w C1 200 - Oleksii Koliadych.



Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Są one jednocześnie ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. W zawodach startuje ok. 700 zawodników z 35 krajów.