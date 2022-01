Michał Probierz wraca na ławkę trenerską w Ekstraklasie. Były wieloletni trener Cracovii został szkoleniowcem zamykającej tabelę Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Michał Probierz / Jakub Kaczmarczyk / PAP

49-letni Probierz od 2017 roku był trenerem Cracovii. Z "Pasami" rozstał się 9 listopada ubiegłego roku, gdy przestał pełnić funkcje szkoleniowca i wiceprezesa klubu do spraw sportowych.



W ostatnich dniach Probierz wymieniany był jako jeden z kandydatów do roli selekcjonera reprezentacji Polski po odejściu Paulo Sousy. Tymczasem trener zdecydował się na szybki powrót do Ekstraklasy. Były piłkarz m.in. Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze ma podjąć się misji ratowania przed spadkiem beniaminka z Niecieczy.



Po 18. kolejkach Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a do bezpiecznej pozycji traci aż sześć punktów.

Pod koniec jesiennych rozgrywek z klubem rozstał się trener Mariusz Lewandowski. Tymczasowo zastąpił go jego asystent Waldemar Piątek.