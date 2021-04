Od piątku pozostanie 50 dni do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw Europy. Reprezentanci Polski mają zaplanowane w tym czasie dwa mecze towarzyskie i jedno zgrupowanie. Wciąż nie jest jednak pewne, gdzie zamieszkają i zagrają w fazie grupowej turnieju.

Napastnik i kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw świata z drużyną Andory, na Stadionie Miejskim Legii Warszawa / Leszek Szymański / PAP

Największa w Europie piłkarska impreza z udziałem drużyn narodowych miała odbyć się w 12 miastach z 12 krajów w 2020 roku, lecz z powodu pandemii Covid-19 została przełożona o rok.

Inauguracja ma nastąpić 11 czerwca w Rzymie, gdy w spotkaniu grupy A Włochy zmierzą się z Turcją. Finał zaplanowano na 11 lipca w Londynie.



Na 50 dni przed rozpoczęciem imprezy reprezentacja Polski wciąż jednak nie wie, gdzie zagra swoje spotkania, niepewna pozostaje też kwestia bazy turniejowej.



Biało-czerwoni planowali zamieszkać w ośrodku w Portmarnock pod Dublinem, ponieważ w tym mieście mieli zaplanowane dwa mecze - 14 czerwca ze Słowacją i 23 czerwca ze Szwecją.

Stolica Irlandii jest jednak jednym z kilku miast, które z powodu restrykcji związanych z pandemią nie dały gwarancji wpuszczenia przynajmniej części widzów na mecze ME. A to warunek UEFA, aby zachować prawo współorganizacji turnieju.

Od środowego wieczora wiadomo, że meczów ME 2021 nie będzie w Bilbao, gdzie Polska miała grać 19 czerwca z Hiszpanią. Hiszpańska federacja już wcześniej - właśnie na wypadek odebrania baskijskiemu miastu prawa współgospodarza - zapowiedziała zgłoszenie awaryjnie stadionu w Sewilli.



Terminy meczów Polaków pozostaną bez zmian, natomiast zagadką wciąż jest lokalizacja tych spotkań.



UEFA zamierzała ogłosić decyzję w kwestii miast-gospodarzy w miniony poniedziałek, ale przesunięto termin na piątek. Wówczas odbędzie się wideokonferencja Komitetu Wykonawczego.

Wiele wskazuje na to, że Dublin również może stracić prawo współgospodarza turnieju, co z kolei wymusi konieczność zmiany bazy przez reprezentację Polski.



Czekamy na decyzję UEFA dotyczącą miast-gospodarzy, której spodziewamy się w piątek. Od tego zależą nasze dalsze ruchy. Obecnie nic więcej nie możemy w tej kwestii przekazać - powiedział rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.



Jak dodał, jeszcze przed decyzją UEFA, już w czwartek, rozpoczną się dwudniowe warsztaty (drugie w tym roku) dla uczestników mistrzostw.



To tradycyjne szkolenia i instrukcje przed wielkimi imprezami. Te najbliższe odbędą się w formule online. Chodzi o wszystkie kwestie operacyjno-logistyczne, sprawy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, podróżowania, kontaktów z mediami, itd. - wyliczył.



Kadra Paulo Sousy będzie przygotować się do turnieju w Opalenicy, a przed turniejem rozegra dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.



Piłkarze i członkowie sztabu reprezentacji Polski zostaną przed turniejem zaszczepieni przeciw wirusowi SARS-CoV-2.



Termin wysyłania do klubów powołań do kadry na mistrzostwa Europy mija 16 maja, ale szeroki skład biało-czerwonych zostanie ogłoszony prawdopodobnie nieco wcześniej, około 14 maja. Natomiast 1 czerwca (do końca dnia) mija termin zgłoszenia do UEFA ostatecznego składu kadry na turniej.

Kluczowe daty reprezentacji Polski na 50 dni przed ME 2021: