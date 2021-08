Biało-czerwoni siatkarze trenują w Spale i budują formę na rozpoczynające się 2 września mistrzostwa Europy. Ważniejsze od budowania formy fizycznej jest jednak odbudowa morale drużyny po nieudanych igrzyskach olimpijskich Tokio 2020, w których Polacy odpadli w ćwierćfinale. „Temat igrzysk zamknęliśmy” – zaznaczył trener Vital Heynen. Mateusz Bieniek w krótkiej rozmowie z RMF FM opowiedział o swoim niedawnym ślubie i przygotowaniach do turnieju EuroVolley.

Mateusz Bieniek niedawno zmienił stan cywilny. Już w trakcie zgrupowania kadry wziął ślub. Jak przyznał ceremonia przebiegła zgodnie z założeniami państwa młodych.

Wszystko wyszło tak jak zaplanowaliśmy. Nie było żadnych wtop. Bardzo dziękuję Vitalowi, że dostałem wolne na wesele, że wypuścił mi kilku chłopaków z kadry, bo było dla mnie ważne, żeby towarzyszyli mi tego dnia. Jako pan młody zostałem do końca wesele, dzień później odespałem i wszystko było w porządku - przyznaje w rozmowie z nami Mateusz Bieniek.

Polakom bardzo zależało na olimpijskim medalu. W Tokio zatrzymali ich jednak Francuzi, którzy później sięgnęli po złoto. Zdaniem Bieńka to dobrze, że tak szybko pojawi się szansa na wymazanie części złych wspomnień i powalczenia o medal Mistrzostw Europy.

To, że mamy ten turniej do zagrania, może nam sporo pomóc. Szybko masz moment, w którym musisz wrócić do dobrej gry, do siatkówki. Nie mamy typowego roku olimpijskiego, w którym po igrzyskach reprezentacja się kończyła i wracaliśmy do klubów. Teraz szybko mamy szansę na rehabilitację. Cieszymy się, że będziemy mogli pokazać się przed naszymi kibicami. Zwłaszcza że turniej jest w Polsce - podkreślał środkowy reprezentacji Polski.

Ślub Mateusza Bieńka odbył się w czwartek 19 sierpnia w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Na uroczystości pojawili się koledzy siatkarza z reprezentacji, w tym m.in. Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek czy Michał Kubiak, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga i wielu innych.

Mateusz Bieniek w kwietniu skończył 27 lat. Grał w takich klubach jak Effector Kielce, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, włoskie Cucine Lube, a obecnie jest zawodnikiem PGE Skry Bełchatów.

Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2021 odbędą od 1 do 19 września, a na terenie naszego kraju rozegrana zostanie największa liczba spotkań. W Krakowie odbędzie się faza grupowa z udziałem naszej reprezentacji oraz drużyn Belgii, Serbii, Ukrainy, Grecji i Portugalii. Następnie część ćwierćfinałów rozegrana będzie w Gdańsku, a oba mecze półfinałowe i finał w Katowicach.