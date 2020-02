Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. szkoleniowych Marek Koźmiński zapowiedział, że będzie ubiegać się o stanowisko szefa piłkarskiej centrali. Kadencja jej obecnego prezesa Zbigniewa Bońka kończy się w tym roku - a ponieważ jest to już druga kadencja, Boniek nie może ubiegać się o reelekcję. Koźmiński, który - jak sam przypomniał - "w 2012 roku został zaproszony do ekipy prezesa Bońka", zapowiedział politykę kontynuacji. "Uważam, że zrobiliśmy dużo dobrego. Wiele pozostało jeszcze do zrobienia" - stwierdził. Wybory nowego szefa PZPN zaplanowane zostały na 27 października.

