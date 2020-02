Atletico Madryt pokonało broniący trofeum Liverpool 1:0, a Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie wygrała z Paris Saint-Germain 2:1 w pierwszych meczach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dwie bramki dla niemieckiej drużyny zdobył Erling Haaland.

Słynący z ofensywnej gry Liverpool w Madrycie był bezsilny. Atletico prowadzenie objęło już w czwartej minucie, kiedy po zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki skierował Saul Niguez. Później natomiast podopieczni trenera Diego Simeone robili to, z czego są doskonale znani - uważnie bronili się.



Ani Mohamed Salah, ani Sadio Mane czy Roberto Firmino nie zagrozili poważnie bramce strzeżonej przez Jana Oblaka. W całym spotkaniu, którego arbitrem był Szymon Marciniak, "The Reds" nie oddali nawet jednego celnego strzału.





Sadio Mane ukarany został żółtą kartką / Rodrigo Jimenez / PAP/EPA



Więcej emocji było w drugim spotkaniu, choć długo w Dortmundzie utrzymywał się bezbramkowy remis. Impas w 69. minucie przełamał Haaland. 19-letni Norweg popisał się snajperskim instynktem, strzelając gola po zablokowanym strzale Raphaela Guerreiro.



Goście wyrównali w 75. minucie za sprawą Neymara, ale uznanie w tej akcji należy się przede wszystkim Kylianowi Mbappe. Francuz wpadł w pole karne mijając kilku obrońców i doskonale wyłożył piłkę Brazylijczykowi. Remis na tablicy wyników utrzymał się tylko dwie minuty. Tym razem Haaland popisał się pięknym strzałem zza pola karnego.



Łukasz Piszczek, Mats Hummels i Emre Can / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Podwójny jubileusz świętował we wtorek Łukasz Piszczek. Kapitan Borussii wystąpił w 350. meczu tej drużyny licząc wszystkie rozgrywki, a w Lidze Mistrzów trykot dortmundczyków założył po raz 50. Nikt w historii klubu nie rozegrał w tych prestiżowych rozgrywkach większej liczby spotkań.