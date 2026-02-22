Eliza Rucka-Michałek po znakomitym biegu zajęła ósme miejsce w rywalizacji na 50 km w igrzyskach olimpijskich w Tesero. Złoto wywalczyła Szwedka Ebba Andersson, srebro Norweżka Heidi Weng, a brąz, po zaciętej walce, Szwajcarka Nadja Kaelin.

Eliza Rucka-Michałek na olimpijskiej trasie / Javier SORIANO / AFP/EAST NEWS

Eliza Rucka-Michałek zajęła ósme miejsce w biegu narciarskim na 50 km podczas igrzysk olimpijskich w Tesero.

Polka rozpoczęła bieg na 26. miejscu, systematycznie odrabiała straty i ostatecznie finiszowała ósma.

Rucka-Michałek znakomicie rozegrała niedzielny bieg. Biegnąc na 26. miejscu, zaczęła systematycznie odrabiać straty do wyprzedzających ją rywalek, walczących o brązowy medal. Niezwykle interesujące było ostatnie pięć kilometrów, gdy Polka coraz bardziej zbliżała się do grupy pościgowej. Na niecałe cztery kilometry przed metą całkowicie odrobiła straty i wyprzedziła utytułowaną Amerykankę Jessicę Diggins.

Ostatecznie Rucka-Michałek na ostatnim kilometrze odpadła z rywalizacji o brąz, ale i tak uzyskała jeden z najlepszych wyników w karierze - dotarła do mety na ósmym miejscu ze stratą 7.19,4 do zwyciężczyni.

Od początku niezagrożony był złoty medal dla Andersson, która szybko zbudowała przewagę i większość trasy pokonała samotnie. Bieg ukończyła w czasie 2:16.28,2 i zdobyła czwarty medal w igrzyskach w Tesero. Wcześniej zdobywała srebrne w biegu na 10 km, łączonym 10+10 km oraz w sztafecie kobiet. W całej karierze jest to jej pierwszy złoty krążek olimpijski, w dorobku ma także srebro z Pjongczangu i brąz z Pekinu w sztafecie.

W większości samotny bieg po srebro wykonała Weng. Wicemistrzyni świata na tym dystansie z 2025 roku dotarła do mety ze stratą 2.15,3 do Andersson. Do wcześniejszego złota w sztafecie dołożyła pierwsze w karierze srebro olimpijskie. Ma też brąz z biegu łączonego z Soczi i tegorocznych igrzysk w Tesero.

Emocjonująca walka o brąz toczyła się praktycznie do samego końca. Ostatecznie znakomity finisz zanotowała Kaelin, która straciła 6.41,5 do Andersson.

Rywalizacja na 50 km kobiet był ostatnią konkurencją w biegach narciarskich w igrzyskach Mediolan-Cortina. Ceremonia zamknięcia imprezy odbędzie się w niedzielny wieczór w Weronie.

Wyniki biegu na 50 km kobiet techniką klasyczną:

1. Ebba Andersson (Szwecja) 2:16.28,2

2. Heidi Weng (Norwegia) strata 2.15,3

3. Nadja Kaelin (Szwajcaria) 6.41,5

4. Kristin Austgulen Fosnaes (Norwegia) 6.43,9

5. Jessica Diggins (USA) 6.46,4

6. Teresa Stadlober (Austria) 6.55,7

7. Kerttu Niskanen (Finlandia) 6.59,0

8. Eliza Rucka-Michałek (Polska) 7.19,4

9. Katharina Hennig Dotzler (Niemcy) 8.48,21

0. Emma Ribom (Szwecja) 8.50,4