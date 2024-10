"Jako polski rząd traktujemy ten projekt niezwykle poważnie (...). Igrzyska olimpijskie nie mogą być nigdy celem samym w sobie, powinny być zwieńczeniem pewnego procesu" - powiedział w piątek minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, przedstawiając w Kancelarii Premiera "Strategię Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040". Zapewnił, że Polskę stać na to przedsięwzięcie, a nawet, że "nie mamy barier finansowych; mamy bariery organizacyjne, strukturalne, pewne infrastrukturalne".

Warszawa 2040. Oto strategia organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras przedstawił w piątek prezentację poświęconą założeniom "Strategii Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040". Dotyczy ona planów organizacji w Polsce letnich igrzysk olimpijskich i ma obejmować okres od 2025 do 2040 roku.

Stać nas na igrzyska. Polska przez 30 lat, z pewnymi turbulencjami, bardzo konsekwentnie się bogaci (...). Są znacznie biedniejsze kraje, które ten projekt zrealizowały, ale one niekoniecznie powinny być dla nas drogowskazem - podkreślił szef resortu sportu w KPRM.

Jego zdaniem zaprezentowana strategia ma być dokumentem, który będzie swego rodzaju mapą drogową, pokazującą, jak prace przygotowawcze w kierunku igrzysk mają wyglądać.

Musimy zbudować narodową strategię rozwoju sportu. Ta strategia nazywa się „Warszawa 2040”, ale tak naprawdę to nie jest strategia zrobienia igrzysk, to strategia takiej zmiany polskiego sportu, żeby igrzyska w Polsce były możliwe. Nie mamy barier finansowych, mamy bariery organizacyjne, strukturalne, pewne infrastrukturalne, społeczne, które musimy pokonać, by pójść do przodu - powiedział Sławomir Nitras.

O planach strategicznych słuchali Korzeniowski, Linette, a także... Piesiewicz

Na spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znaleźli się byli i aktualni sportowcy, m.in. czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski oraz tenisistka Magda Linette. Wśród gości jest także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który od igrzysk w Paryżu pozostaje w konflikcie z ministrem sportu.

Sławomir Nitras o szansach Polski na organizację igrzysk podobnie wypowiedział się w piątkowy poranek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 .

To jest pomysł na skok cywilizacyjny - również jeśli chodzi o komunikację, ochronę środowiska czy kwestię zagospodarowania odpadów. Ta idea, jeśli przekonamy do niej naszych współobywateli, może przynieść owoce na wielu polach, podnieść status Polski w Europie i na świecie - powiedział w Radiu RMF24. Chciałbym zaprosić - w imieniu rządu – środowisko sportowe do debaty - mówił.

Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego ze Sławomirem Nitrasem można wysłuchać poniżej:

Premier Donald Tusk w połowie sierpnia oświadczył, że Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich.

Dodał, że realna perspektywa, o której możemy mówić, biorąc pod uwagę wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje MKOl, to 2040 lub 2044 rok.