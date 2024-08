My de facto już od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce (...). Życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy traktowali to poważnie - powiedział premier.

Szef rządu: finansowanie sportu w Polsce musi być przejrzyste Premier podkreślił także, że finansowanie sportu w Polsce musi być "przejrzyste i dostępne dla opinii publicznej". Przypomniał też, że są formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zobowiązujące takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości. Polski sport, ten olimpijski, ale też na tych niższych szczeblach, musi być przejrzysty, ponieważ są to pieniądze podatników - powiedział szef rządu. Dodał, że wpływy z podatków w dużym stopniu zasilają organizacje sportowe. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras w poniedziałek na portalu X przedstawił dane dotyczące finansowania z budżetu państwa przygotowań sportowców do IO w Paryżu w latach 2022-24. Wynika z nich, że Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz spółki skarbu państwa w tym okresie przekazały Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 92 163 180 zł. Natomiast polskie związki olimpijskie w tym samym czasie z budżetu państwa otrzymały 785 659 000 zł. Odnosząc się do tych informacji premier Donald Tusk zapowiedział wtedy, że "trzeba bardzo dokładnie zbadać, w jaki sposób publiczne pieniądze zostały wykorzystane na sport olimpijski". Premier podkreślił, że oczekiwania wobec polskich sportowców na tegorocznych igrzyskach były większe. Podczas konferencji premier poinformował także, że w samym 2024 roku rząd przeznaczy 200 milionów złotych na odbudowę i rozbudowę Orlików. "W najbliższych tygodniach przeprowadzimy nowelizację przepisów o sporcie" Premier zwrócił uwagę na kwestię równości płci w polskim sporcie. Zaznaczył, że "nie może być tak, że polski sport jest jedyną taką enklawą, gdzie nikt nie słyszał o równouprawnieniu płci". W ciągu najbliższych tygodni przeprowadzimy nowelizację przepisów, zgodnie z którą 30 proc. miejsc we władzach związków sportowych będzie dla kobiet; ustawa będzie miała też wymiar antyprzemocowy - powiedział również premier Donald Tusk.