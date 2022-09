Wystawiona na aukcję pamiątkowa koszulka, należąca do legendy NBA Michaela Jordana, może zostać najdroższą koszulką koszykarską w historii. Musi "tylko" przekroczyć kwotę 3,7 mln dolarów.

Gwiazda NBA Michael Jordan na zdjęciu po lewej stronie / PAT BENIC / PAP/EPA

A jest na to szansa, bo na stronę domu aukcyjnego Sotheby's w Nowym Jorku aktualna cena to 2,75 mln dolarów.

Michale Jordan miał na sobie tę koszulkę podczas finałów NBA w 1998.

"To jest naprawdę najbardziej ikoniczna koszulka Michaela Jordana, którą kolekcjoner może posiadać. (...) Kiedy myślisz o rozgrywkach Michaela Jordana i o towarzyszących im emocjach, to mecze NBA z 1998 w Utah są do dzisiaj najczęściej oglądanymi finałami turnieju NBA. One naprawdę pokazały, czym dla Amerykanów i ludzi na całym świecie jest NBA. I wydaje mi się, że to też dowód na to, jaką przewagą miał Michael Jordan nad innymi" - wyjaśniał Brahm Watcher z domu aukcyjnego Sotheby's.

Jordan w tamtym sezonie grał po stronie Byków z Chicago, a po dwóch latach przerwy wrócił do gry i dołączył do Czarodziejów z Waszyngtonu.

Michael Jordan na parkietach NBA rozegrał 1072 mecze. W najlepszej koszykarskiej lidze świata grał aż przez 15 sezonów. Przez ten czas zdobywał średnio ponad 30 punktów na mecz.

MJ to legenda koszykówki. Oprócz długiej listy sukcesów w NBA, na swoim koncie ma również dwa złote medale olimpijskie. Jest także członkiem Koszykarskiej Galerii Sław.

Michael Jordan zajął drugie miejsce (za Babe Ruthem) w plebiscycie Associated Press na największych sportowców XX wieku. Ta sama agencja wybrała go najlepszym koszykarzem XX wieku. W głosowaniu telewizji ESPN grupa dziennikarzy, sportowców i działaczy wybrała Jordana największym sportowcem Ameryki Północnej XX wieku (przed Babe Ruthem i Muhammadem Ali). Od 2006 roku jest współwłaścicielem klubu Charlotte Hornets.