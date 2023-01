Kyle Smaine, mistrz świata w narciarstwie dowolnym w halfpipe'ie z 2015 roku, nie żyje. Amerykanin został przygnieciony przez lawinę. Do zdarzenia doszło w niedzielę w Japonii.

Kyle Smaine (zdjęcie z 2015 r.) / ERWIN SCHERIAU / PAP/EPA

Smaine do Japonii wybrał się ze względu na "niesamowitą jakość śniegu oraz tereny, które sprzyjają eksploracji".

W wyprawie towarzyszył mu m.in. fotograf Grant Gunderson. To właśnie on jako jeden z pierwszych poinformował o śmierci Smaine. Lawina zeszła w pobliżu góry Norikura, ok. 50 km od Nagano.

Jak przekazał, Smaine najpierw został odrzucony przez podmuch wiatru, a następnie przysypany przez śnieg.

"Wczorajszy dzień miał absolutnie koszmarny scenariusz" - napisał w poniedziałek Gunderson.

Lawina porwała też jego współtowarzyszy

Oprócz Smaine lawina porwała jeszcze dwójkę jego współtowarzyszy. Jednego z nich ratownicy zostali wyciągnąć ze śniegu podczas akcji ratowniczej. Drugi - podobnie jak Smaine - nie przeżył.

Według Reutersa, po obfitych opadach śniegu, w ostatnich dniach władze meteorologiczne wydały ostrzeżenie lawinowe.

Kim był Kyle Smaine?

Kyle Smaine największy sukces w karierze osiągnął w 2015 roku, kiedy zdobył złoty medal w halfpipe'ie na mistrzostwach świata w Kreischbergu. Nie startował na igrzyskach olimpijskich.

W Pucharze Świata zadebiutował 31 stycznia 2009 roku w Park City, zajmując 11. miejsce. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze punkty.

18 stycznia 2018 roku wygrał zawody Pucharu Świata w Mammoth Mountain.