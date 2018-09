Nazwisko zdobywcy Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika 2018 roku w plebiscycie "France Football" będzie ogłoszone 3 grudnia - poinformowano. Wówczas zostaną po raz pierwszy przyznane też nagrody dla najlepszej piłkarki oraz gracza do 21 lat.

W 2017 roku Złotą Piłkę otrzymał Portugalczyk Cristiano Ronaldo / FEDERICO PROIETTI / PAP/EPA

Lista 30 nominowanych piłkarzy do nagrody głównej, a także 15 zawodniczek, ma zostać podana 8 października. Wówczas również ogłoszona będzie lista młodzieżowców.



Jak przyznał Pascal Ferre, redaktor naczelny magazynu, piłka nożna kobiet rozwinęła się tak bardzo w ostatnich latach, że logicznym krokiem było stworzenia nowej nagrody.



"France Football" przyznaje Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika od 1956 roku. W latach 2010-2015 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego gracza Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty znów prowadzone są oddzielnie. Francuski magazyn wybiera najlepszego piłkarza grającego w Europie.



W 2017 roku Złotą Piłkę otrzymał Portugalczyk Cristiano Ronaldo. To był jego piąty triumf. Wcześniej uhonorowano go za 2008, 2013, 2014 i 2016 rok.



Finałowa gala odbędzie się 3 grudnia w Paryżu.



Tymczasem zwycięzcy w plebiscycie FIFA zostaną wyłonieni już w poniedziałkowy wieczór w Londynie. W finałowej trójce najważniejszej kategorii znaleźli się wspomniany Ronaldo, Egipcjanin Mohamed Salah i Chorwat Luka Modric.

(nm)