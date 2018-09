​Piłkarz Juventusu Turyn Cristiano Ronaldo 27 września dowie się, ile potrwa jego zawieszenie w związku z czerwoną kartką, jaką Portugalczyk zobaczył w środowym meczu Ligi Mistrzów z Valencią (2:0). Tego dnia zbierze się komisja dyscyplinarna UEFA.

Cristiano Ronaldo / JUAN CARLOS CARDENAS / PAP/EPA

W swoim pierwszym występie w Champions League w barwach "Starej Damy" Ronaldo "dotrwał" tylko do 29. minuty. Wówczas przewrócił kolumbijskiego obrońcę Jeisona Murillo podczas walki o pozycję, potem pokazał mu gestem, żeby wstawał, i szarpnął go za włosy.

Po konsultacji z sędzią bramkowym arbiter główny pokazał Portugalczykowi czerwoną kartkę. Zdobywca 120 goli w Champions League opuszczał plac gry ze łzami w oczach.

Ronaldo jest tym samym automatycznie wykluczony z udziału w meczu z Young Boys Berno 2 października. UEFA może jednak zdyskwalifikować go na dłużej. To by oznaczało, że Ronaldo nie zagrałby m.in. na Old Trafford z Manchesterem United - klubem, w którym jego kariera nabrała tempa.



To była jego pierwsza czerwona kartka w historii występów w LM, w której rozegrał 154 mecze.

(ph)