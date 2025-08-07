Na 3. etapie Tour de Pologne doszło do poważnej kraksy. Ucierpiał w niej m.in. Rafał Majka. Poważne obrażenia odniósł też Paul Lapeira - lider wyścigu. Francuski kolarz ma dwa połamane żebra. Jego drużyna Decathlon AG2R La Mondiale poinformowała jednak, że Lapeira mimo to wystąpi w dzisiejszym 4. etapie, który przejedzie przez Rybnik.

W wyniku kraksy Paul Lapeira połamał sobie żebra / GAZETA WROCLAWSKA PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS GRUPA / East News

"Wskutek wypadku Paul Lapeira doznał licznych otarć skóry i pęknięć dwóch żeber. Wyniki w klasyfikacji generalnej zostały zamrożone. Paul zachowuje więc koszulkę lidera i jutro wystartuje na czwartym etapie" - napisał francuski zespół na platformie X.

Czech wycofuje się z wyścigu po kraksie

Etap wokół Wałbrzycha został w końcówce przerwany na około 15 minut i sędziowie zarządzili neutralizację, czyli zachowanie wyników w klasyfikacji generalnej bez zmian.

Powodem była kraksa, 22 km przed metą, na zjeździe z Przełęczy Walimskiej. Ucierpiało w niej kilku kolarzy, m.in. Lapeira, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski oraz drugi w klasyfikacji generalnej Czech Mathias Vacek.