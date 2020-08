Kapitan Manchesteru United Harry Maguire został zatrzymany na greckiej wyspie Mykonos za udział w bójce oraz atak na policjanta - poinformowała tamtejsza telewizja państwowa TV ERT. 27-letni piłkarz był jednym z trzech awanturujących się brytyjskich turystów.

Harry Maguire / Peter Powell/NMC/Pool / PAP/EPA

"Piłkarz znieważył słownie funkcjonariusza, a potem go uderzył. Cała trójka stawiała opór także na komisariacie" - powiedział przedstawiciel policji.



Do zdarzenia doszło przed jednym z barów na Mykonos. Lokalne media relacjonują, że doszło do sprzeczki między turystami z Wielkiej Brytanii, a gdy na miejsce przyjechała policja, cała trójka zaatakowała funkcjonariuszy. Wcześniej kamery zarejestrowały obrońcę "Czerwonych Diabłów" bawiącego się w tłumie ludzi na jednej z ulic. Grecki rząd zakazał tego typu zgromadzeń ze względu na pandemię koronawirusa.



Manchester United zajął trzecie miejsce w angielskiej ekstraklasie, a sezon zakończył w minioną niedzielę, po porażce z Sevillą 1:2 w półfinale Ligi Europy. Rozgrywki 2020/21 Premier League mają ruszyć 12 września.