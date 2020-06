Biało-czerwoni piłkarze ręczni w piątek rozpoczną zgrupowanie w Cetniewie. Trener Patryk Rombel zaprosił na nie także grupę młodszych zawodników, którzy mają poznać atmosferę i sposób organizacji kadry seniorów. Podczas pobytu w Cetniewie Polacy poznają także rywali w eliminacjach Mistrzostw Europy 2022. "Główny nacisk na zgrupowaniu będzie położony na ćwiczenia techniczno-taktyczne”"– tłumaczy Patryk Rombel.

Trener reprezentacji Polski Patryk Rombel / Adam Warżawa / PAP

Patryk Serwański RMF FM: Nad czym kadrowicze będą pracować w Cetniewie?

Patryk Rombel: To będą głównie prace nad aspektami techniczno-taktycznymi. Zawodnicy mieli długi rozbrat z parkietem. Początkowo będą to ćwiczenia wprowadzające do zajęć z piłką. Chcemy też przebadać zawodników, ale nie planujemy mocnych zajęć fizycznych. Chodzi również o zgranie drużyny - tych zawodników, którzy będą na miejscu, bo wiemy, że szczypiorniści z klubów zagranicznych nie mogą przyjechać z powodu obecnych regulacji prawnych.

W kadrze są także młodzi gracze. Powołuje ich pan z myślą o Mistrzostwach Świata 2023? Będziemy współgospodarzami tego turnieju. To okazja, by przekonali pana, że warto myśleć o nich w dłuższej perspektywie?

Od początku zakładaliśmy, żeby na zgrupowanie przyjechali młodzi zawodnicy. To kontynuacja tego co robię jako koordynator z młodszymi reprezentacyjnymi. Dzięki temu mam szeroki przegląd zawodników. Zapraszamy zawodników, którzy dają nadzieję na dojście do odpowiedniego poziomu. Chcemy, żeby poznawali sposób działania kadry seniorów, jej klimat, organizację, ale także taktykę gry. Czasu do Mistrzostw Świata w 2023 roku mamy dużo, ale jeśli spojrzymy ile dni przez te najbliższe lata jest przeznaczone na zgrupowania, to perspektywa jest zupełnie inna. Musimy wykorzystywać czas maksymalnie. Być może w perspektywie tego turnieju, któryś z młodych graczy zasłuży, by zagrać na tym turnieju.

16 czerwca poznacie rywali eliminacji Mistrzostw Europy. To będą pierwsze w tym roku mecze o stawkę. Eliminacje ruszą w listopadzie.

Będzie to już jakaś wytyczna do tego co robić. Kiedy tylko poznamy rywali, ruszymy do pracy i na pewno w drugiej części zgrupowania już jakieś treści, jeśli chodzi o przeciwników, będziemy przekazywać. Najważniejszą pracę trzeba będzie wykonać pod tym względem podczas zgrupowania w listopadzie tuż przed pierwszymi meczami.