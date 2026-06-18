"Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie i ona nas tam wprowadziła. Była ambasadorką Black or White. Trochę czujemy się spadkobiercami tej roli" - mówi Dariusz „Kamol” Kamys z Kabaretu Hrabi przed jubileuszową, 10. edycją festiwalu w Krakowie. 20 czerwca na scenie Klubu Studio pojawią się przyjaciele Asi Kołaczkowskiej, by - jak co roku - rozbawić publiczność do łez i wesprzeć ważną misję charytatywną.

Joanna „Aśka” Kołaczkowska na festwalowej scenie. Zdjęcie archiwalne / Materiały prasowe

Już 20 czerwca w krakowskim Klubie Studio odbędzie się wyjątkowy koncert - jubileuszowa, dziesiąta edycja Festiwalu Black or White. To wydarzenie, które od lat łączy muzykę, kabaret i ważną misję edukacyjną, budując świadomość na temat nowotworów neuroendokrynnych (NET).

W tym roku na scenie pojawią się m.in. Artur Andrus, Kabaret Hrabi, Grzegorz Turnau, Sara James, Edyta Krzemień, Olga Szomańska i wielu innych artystów. Koncert poprowadzi Ewa Drzyzga, a mottem wydarzenia są słowa Pitagorasa: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów".

"Nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy"

Kabaret Hrabi od lat jest związany z festiwalem. Jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie. Bardzo lubimy tam jeździć i występować. To dla nas okazja, żeby spotkać się z innymi artystami, porozmawiać, poprzebywać razem - mówi Łukasz "Lopez" Pietsch. Jesteśmy na etapie dalekojącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział: "Jutro jest ten festiwal", to my jesteśmy gotowi, jedziemy i jesteśmy przygotowani - dodaje.

W tym roku do zespołu dołącza Wojtek Kamiński, który po raz pierwszy wystąpi na Black or White. Jeszcze nie znam tego festiwalu, bo nie byłem nigdy. Będę pierwszy raz. Jestem podekscytowany myślą, że niedługo będę na festiwalu Black or White - przyznaje.

"Asia była ambasadorką Black or White"

Joanna Kołaczkowska, Grzegorz Turnau i profesor Anna Sowa-Staszczak na festiwalowej scenie. Zdjęcie archiwalne Wspomnienie Joanny Kołaczkowskiej, niezapomnianej członkini Kabaretu Hrabi, jest wciąż żywe wśród artystów i organizatorów. Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie i ona nas tam wprowadziła. Była ambasadorką Black or White. Trochę czujemy się spadkobiercami tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i chętnie w te role się wcielamy - podkreśla Dariusz "Kamol" Kamys.

Organizatorzy festiwalu również nie kryją wzruszenia:

"Kabaret Hrabi to dla nas coś więcej niż tylko śmiech" - piszą w poście na Facebooku. "To wspomnienie i serce. Asia Kołaczkowska - ikona Hrabich, przyjaciółka naszej ukochanej prof. Ani Sowy-Staszczak i Izy Mytnik - współorganizatorki Festiwalu, przez dekady rozśmieszała Polskę do łez i chwytała za serce w tym samym momencie. Rok temu staliśmy za Nią murem - robiliśmy aukcje, śpiewaliśmy dla Niej piosenkę i wierzyliśmy z całych sił. Nadal byśmy za Nią poszli jak na bal. Asi z nami już nie ma. Ale jej duch - ciepły, niepowtarzalny, pełen tej jedynej w swoim rodzaju energii - zostaje w każdym skeczu, w każdym śmiechu i w każdym z nas, którzy Ją znali. 20 czerwca na scenę Klubu Studio wejdą Jej fantastyczni Przyjaciele i jak zwykle rozbawią nas do łez. Bo tak właśnie Asia by chciała."

Kogo zobaczymy na scenie?

W jubileuszowej edycji wystąpią:

Grzegorz Turnau

Artur Andrus

Kabaret Hrabi z Wojtkiem Kamińskim

Edyta Krzemień

Olga Szomańska

Sara James

Prisca Agbo

Andrzej Lampert

Marcin Jajkiewicz

Colour Voices

Orkiestra festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki

Organizatorzy zachęcają do przyjścia w "zeberkowych" strojach lub z elementami nawiązującymi do motywu przewodniego festiwalu.

Bilety i cel charytatywny

Dochód z koncertu zasili Fundację na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej "Pro Endocrinologia", wspierając diagnostykę i leczenie pacjentów onkologicznych. Bilety można kupić TUTAJ>>>