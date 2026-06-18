Między dwoma najwierniejszymi zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego doszło do publicznej kłótni. Jak informują media, starli się Jacek Sasin i Marek Suski. Z relacji osób, które były świadkami tego sporu, wynika, że padły przekleństwa.

Jacek Sasin i Marek Suski / Piotr Molecki / East News

Między Jackiem Sasinem a Markiem Suskim doszło do publicznej kłótni podczas spotkania stowarzyszenia "Po pierwsze Polska".

Według relacji mediów, w trakcie sporu padły przekleństwa, a atmosfera była bardzo napięta.

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O awanturze między Jackiem Sasinem a Markiem Suskim informują Onet i "Fakty" TVN. Miało do niej dojść podczas spotkania stowarzyszenia "Po pierwsze Polska", które ostatnio powołał Sasin .

Marek kończył swoje spotkanie, a Sasin wchodził na tę samą salę z ludźmi, których zgromadził w ramach tego swojego stowarzyszenia. Suski chciał zostać, żeby posłuchać, ale Jacek kazał mu wy*********. Śmiertelnie się pokłócili - miał powiedzieć Onetowi jeden z polityków PiS-u.

Z informacji "Faktów" TVN wynika natomiast, że Sasin powiedział Suskiemu, że jeśli chce zostać na spotkaniu, musi zapisać się do jego stowarzyszenia. Wtedy Suski miał odpowiedzieć, że może się zapisze, ale najpierw chce posłuchać. "Sasin miał poprosić go o wyjście z sali - najpierw łagodnie, a potem w reakcji na ostre słowa Suskiego, równie ostro miał zareagować Sasin" - relacjonują "Fakty" TVN.

Marek to jest siła spokoju. Jak się denerwuje, to nawet głosu za bardzo nie podnosi. Ale tym razem nerwy mu puściły - przyznał w rozmowie z Onetem jeden z polityków PiS.

Oficjalnie Sasin zaprzecza

Sam Sasin zaprzecza wszystkiemu. To jest jakaś wyssana z palca informacja. Proszę nie słuchać plotek - zapewnia.

Ja nie znam tej sprawy. W mediach różne rzeczy się pisze. Ja nie mam wrażenia, żeby panowie się nie lubili - mówi z kolei Rafał Bochenek z PiS.

Słyszę w mediach o starciach, o tym, że się kłócimy, mało się nie pobiliśmy. To jest nieprawda, ale oczywiście, że dyskusje są - twierdzi Robert Telus z PiS.

W PiS będzie trzecie stowarzyszenie?

Według Onetu w PiS są sygnały, że Marek Suski rozważa stworzenie własnego stowarzyszenia. Gdyby taki plan został zrealizowany, w PiS funkcjonowałyby już trzy odrębne organizacje.

Sasin powstanie stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska" ogłosił w ubiegłym tygodniu na platformie X. Podkreślił, że zostało ono powołane "w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości".

Misją nowego stowarzyszenia ma być "wzmacnianie jedności partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości". Sasin podkreślał, że członkowie stowarzyszenia deklarują "pełną lojalność wobec PiS" oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego.