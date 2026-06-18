Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w nocy na ulicy 3 Maja w Sosnowcu (Śląskie). W wyniku poważnego wypadku samochodowego zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.

/ SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu / Facebook

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Do tragicznego wypadku doszło około północy. Samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby, z dużą siłą uderzył w przydrożny słup oświetleniowy.

Jak informuje śląska policja, przyczyną tragedii było prawdopodobnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Służby ratunkowe natychmiast pojawiły się na miejscu zdarzenia.

/ SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu / Facebook

Niestety, kierujący samochodem i jeden z pasażerów zginęli.

Pozostałe dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna z nich walczy o życie w stanie ciężkim, druga doznała urazu nogi.

Policja ustala dokładny przebieg i przyczyny nocnego wypadku.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze, szczególnie w godzinach nocnych.

