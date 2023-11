Świetne występy Kacpra Sztuki we włoskiej Formule 4 i zdobyty przez niego tytuł mistrzowski przykuły uwagę całego wyścigowego świata. Polak dołącza do programu juniorskiego Red Bulla. "Dołączenie do programu Red Bulla to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz szansa na rozwój. Zawsze podkreślam, że moim marzeniem są występy w Formule 1" - podkreśla Kacper Sztuka. Obecnie w stawce Formuły 1 znajduje się siedmiu zawodników, którzy przeszli przez juniorski program szkolenia w najsilniejszym obecnie zespole Formuły 1.

Kacper Sztuka / Materiały prasowe Sztuka swoją przygodę z motorsportem rozpoczął w wieku zaledwie czterech lat. Sukcesy osiągnięte w kartingu otworzyły mu drogę do włoskiej Formuły 4. Miniony sezon był prawdziwym popisem Polaka w tej prestiżowej serii, w której w przeszłości ścigało się wielu zawodników występujących potem w Formule 1. Młody kierowca miał kapitalną drugą część sezonu. Stawał na podium w dziewięciu kolejnych wyścigach, osiem z nich wygrał, a to pozwoliło mu na końcowy triumf w najbardziej konkurencyjnej regionalnej Formule 4. Red Bull Junior Team to projekt, który powstał w 2001 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanych młodych kierowców wyścigowych na świecie. Dołączenie do programu Red Bulla to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz szansa na rozwój. Zawsze podkreślam, że moim marzeniem są występy w Formule 1 i sądzę, że to ważny krok w tym kierunku. Cieszę się, że moją ciężką pracę docenia ORLEN, największy sponsor polskiego sportu, który współpracuje z wieloma wybitnymi przedstawicielami sportów motorowych. Jestem pełen determinacji przed najważniejszym sezonem w mojej karierze i zrobię wszystko, żeby spełnić pokładane we mnie nadzieje - mówi Kacper Sztuka. Obecnie w stawce Formuły 1 znajduje się siedmiu zawodników, których kariery wspierał ten program - na czele z mistrzem świata, Maksem Verstappenem. Do Red Bull Junior Team należeli w przeszłości także Carlos Sainz, Daniel Ricciardo oraz Yuki Tsunoda, dziś rywalizujący z sukcesami w królowej motorsportu. Mimo, że młody polski kierowca będzie objęty programem Red Bulla nadal będzie wspierany również przez Orlen. To pozwoli Kacprowi Sztuce dalej rywalizować w prestiżowych seriach wyścigowych. Być może za kilka lat będzie on kolejnym Polakiem, którego zobaczymy w prestiżowym cyklu F1. Zobacz również: Rafał Kot o polskich skoczkach: Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich wyników

